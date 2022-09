Last minute posily pro Baník. Na cestě Plavšič ze Slavie. Co Cadu?

Trenér Baníku Pavel Vrba se dočká na konci přestupního období velkého jména, podle informací tištěného deníku Sport a webu iSport.cz míří do Ostravy na hostování křídelník Srdjan Plavšič. Kouč se šestadvacetiletým Srbem spolupracoval už ve Spartě, nyní by se měly jejich cesty znovu protnout. Otázkou je finanční stránka, hráče totiž v Edenu smluvně váže základní měsíční odměna kolem jednoho milionu korun. Dotáhnout by se brzy mohl i brazilský univerzál Cadu z Plzně.

Šest bodů po sedmi kolech, skóre 9:12, čtrnácté místo v tabulce a mdlé výkony. Tragický úvod sezony Baníku si žádá posílení kádru. Naznačil to už ve středu odpoledne na oficiálním klubovém webu sportovní ředitel Alois Grussmann.

„Jednali jsme o několika hráčích, padala různá jména a varianty, ale do tohoto okamžiku nic hotového není. Asi mohu prozradit, že jsme stáli například o Vlkanovu, bohužel Plzni v současné situaci nemůžeme konkurovat, tak to prostě je. Takové finanční možnosti nemáme. A přivést teď za každou cenu hráče odjinud, jen proto, ať někdo přijde, to taky nechceme. Ale zbývají stále ještě necelé dva dny a určitá jednání jsou otevřená,“ uvedl zkušený funkcionář.

Podle redakčních informací je dojednáno hostování Srdjana Plavšiče ze Slavie, jenž v této ligové sezoně ještě nenastoupil ani na minutu. Překvapení je to v tom ohledu, že srbský křídelník bere v Edenu přes jeden milion korun měsíčně bez bonusů, což je několikanásobně víc než nejlépe placený hráč FCB. Smysl však záležitost dává vzhledem k Pavlu Vrbovi.

Když před rokem a půl začala být Plavšičova budoucnost ve Spartě značně nejistá kvůli končícímu kontraktu, tehdejší trenér Letenských prohlásil: „Nejsem na tom tak dobře, abych mu tu smlouvu mohl nabídnout sám. Věřím, že Sparta udělá všechno pro to, aby s ním prodloužila.“

Vrbovi zapadal Plavšič navzdory chabé produktivitě (8+14 ve 103 utkáních) do představ ostrého křídla, kterému nepřekáží balon, je dobře disponováno rychlostně a umí řešit souboje jeden na jednoho. Spolupráce však nepokračovala, hráč sice tvrdil, že se Slavií domluvený není, ale do Vršovic nakonec opravdu zamířil. Teď ho čeká stěhování do Slezska.

„Mělo by jít o hostování,“ shodují se zdroje z Prahy i Ostravy.

Je možné, že Baník nechává představení posil(y) na slavnostní čtvrtek. Tedy přesně na den, kdy slaví stoleté výročí od vzniku. Stejně tak bude majitel Václav Brabec odpovídat na dotazy fanoušků zasílané přes sociální sítě.

Jejich reakce na Plavšiče? Rozporuplné. Jedni vidí zkušeného fotbalistu, jenž může okamžitě pomoct i díky tomu, že ví, co od kouče očekávat. Druzí vidí drahého záložníka bez čísel, který na východě republiky nemusí mít motivaci, jako tomu bylo v zimě v případě Ubonga Ekpaie a dalších.

Otázkou je i sportovní forma. Plavšič totiž v tomto ročníku odehrál jen 50 minut na půdě Rakówa Čenstochová, kde neúspěšně zaskakoval na pozici levého beka. Vystřídal zraněného Oscara, a sice přihrál na gól Tomáši Holešovi tím, že mu po standardce přistrčil míč, ale zaspal u vítězné branky Poláků. Jeho nasazení překvapilo, neboť nedlouho před duelem se ještě řešil jeho transfer do Turecka.

„Bylo to na spadnutí, nevím, proč se to nepovedlo. Ale opravdu jsem každý den pracoval a měl hlavu nastavenou na Slavii. Čekal jsem, jestli šanci ještě dostanu,“ vykládal pak. „Dva měsíce jsem jen trénoval a nehrál žádný soutěžní zápas. Na druhou stranu si myslím, že jsem dobře fyzicky připravený, protože jsem každý den makal a přidával si i po tréninku. Běžecky jsem to snad zvládl dobře. A budoucnost? Ještě jsme o tom nemluvili. Teď mě vzali na zápas, za což jsem rád. Až se vrátíme do Prahy, uvidíme, co bude dál,“ dodal Plavšič.

V následujících hodinách by mohl být potvrzen i příchod brazilského univerzála Cadua z Plzně (72 ligových minut v této sezoně). Duo odchovanců David Buchta, Petr Jaroň se bude muset poprat s tvrdou konkurencí.

Bernady střídá Fialu Už nějakou dobu se v Ostravě šušká o první změně v realizačním týmu Baníku, která zřejmě brzy vstoupí v oficiální platnost. Vedoucího A-mužstva Romana Fialu ve stejné funkci střídá bývalý brankář Tomáš Bernady. Personální změna na lavičce by se měla projevit už v neděli, kdy Slezané doma hostí poslední Pardubice. Výhra je absolutní nutnost.

VIDEO | Podívejte se na poslední Plavšičův ligový gól za Slavii