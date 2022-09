Bílek: Bojovníky jako Chorý a Jemelka potřebujeme. Proč beka posadil?

Ještě před ní jste zvládli velmi emotivní utkání proti Sigmě. Čekal jste až takovou bitvu?

„Čekal, protože nikdy to tady není jednoduché. V Olomouci je to vždycky složité, zase se to potvrdilo. Myslím, že první půli jsme zvládli velmi dobře. Úvod jsme měli výborný, dobře jsme kombinovali, soupeře do ničeho nepustili a dali jsme branku. Škoda nešťastného inkasovaného gólu, ale do šedesáté minuty to bylo velmi dobré. Dali jsme tři branky a měli další šance, které jsme neproměnili. Soupeř pak vsadil na jednu kartu, nakopával balony do pokutového území. I tak jsme tlaku odolali a zaslouženě vezeme domů tři body.“

Bylo těžké po Barceloně přepnout na Sigmu?

„Udělali jsme jen tři změny, protože jak jsem říkal už před sezonou: evropské poháry a ligu stavíme na stejnou rovinu. Jestli chceme hrát poháry i příští rok, musíme sbírat body. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že bychom udělali víc změn. Tři byly tak akorát, osvědčilo se to. Jsem rád, že kluci, kteří odehráli většinu utkání v Barceloně, zase předvedli skvělý výkon. Přišla pro ně zasloužená odměna v podobě tří bodů.“

Erika Jirku jste však stáhl už v poločase...

„Je to dobrý fotbalista, rychlostní typ. Ještě se s námi trochu sžívá, v budoucnu bude výraznou posilou.“

Kondičně jste na tom dobře? Stihli jste zregenerovat?

„Stihli, nebylo vidět, že bychom byli extrémně unavení. Času na odpočinek sice nebylo moc, protože jsme letěli zpět a pak cestovali do Olomouce, ale kluci to vzali výborně. Velká pochvala pro ně.“

Václava Jemelku, který to na Andrově stadionu zná, jste šetřil na Inter Milán?

„Úplně ne, ale po Barceloně ho trošku pobolívalo koleno. Z toho důvodu jsme ho tam nedali.“

Jinak jste s ním asi spokojen zatím, viďte?

„Maximálně. Většinu utkání odehrál možná na pro něj ne úplně ideální pozici (levý bek), ale vede si skvěle. Jsem rád, že jsme ho přivedli. Je to i dobrý kluk do kabiny, zapadl bez problémů. Jeho důraz, aktivita, chtíč vyhrát je důležitá. Takové hráče potřebujeme.“

Stejně jako dvougólového Tomáše Chorého.

„Choras je stejně jako Jemelka vysoký bojovník, který je tady od toho, aby dával góly. Jsem rád, že se naplno prosadil. Měl tam pak ještě jednu šanci, střelu z vápna. Ale splnil to, co potřebujeme. Obrovské penzum práce, pomáhá hodně i do defenzivy. A góly. To od hrotového útočníka potřebujeme.“

Milan Havel se z pozice levého beka dostal k bilanci 1+1, obě situace řešil ve vápně a ještě tam měl tutovku. Slušná nadstavba, viďte?

„Chceme, aby beci hodně útočili, dostávali se do pokutového území. Než dal branku, měl Milan ještě jednu tutovou šanci, kdy Vlčák (Adam Vlkanova) nastřelil tyčku. Odrazilo se to, ale bylo to tak rychlé, že netrefil skoro prázdnou bránu. Jsem rád, že vzápětí šanci proměnil a že jsou góly rozprostřeny na více hráčů. Už v minulé sezoně se nám zapojovali beci, stopeři a pokračuje to. Chceme to od všech.“

Duel byl hodně emotivní, ale vy vypadáte v pohodě...

„Teď vypadám v pohodě, ale jinak to samozřejmě prožívám taky. (smích) Začátek byl skvělý, kontrolovali jsme hru, pak jsme dostali nešťastné branky. Ale super bylo, že jsme se dokázali po každé ráně zvednout. Tým ukazuje obrovskou vnitřní sílu, za každého stavu jde za vítězstvím. Zajímají nás vždycky jen tři body.“

U Plzně nebývá pětigólová přestřelka zvykem, chtělo to odskočit na rozdíl dvou branek pro větší klid?

„Abychom utkání odehráli klidněji, chtělo to jednoznačně ještě lepší produktivitu. Sice jsme vstřelili tři branky, ale spoustu dalších brejkových situací jsme nedotáhli. Mohl být větší klid, ale o to je to cennější.“

A kromě produktivity asi nepustit Sigmu do tolika příležitostí, nemyslíte?

„Olomouc je dobré mužstvo, nějaké situace si vytvořila. Byl to zajímavý fotbal pro lidi. Zakládáme si na tom, abychom neinkasovali, ale když dáme o jednu branku více, tak spokojeni určitě budeme.“