VIDEO: Jablonec – Hradec 3:0. Konečně výhra, všechny góly po pauze

Jablonec neprohrál s Hradcem Králové 12. ligový duel za sebou a v nejvyšší soutěži zvítězil po devíti utkáních. Východočeši prohráli po čtyřech zápasech a podruhé za sebou neskórovali.

Oba trenéři se museli vypořádat s množstvím absencí z důvodu zranění nebo disciplinárních trestů. Zdravotní problémy nepustily do hry ani domácího kapitána Hübschmana. Debut v jabloneckém dresu si naopak odbyl nigerijský stoper Akpudje, čerstvá posila z litevského týmu FK Panevežys.

Úvod utkání nabídl řadu šancí na obou stranách. Skóre mohl otevřít už ve druhé minutě Krob, jeho ránu z úhlu ale Reichl zneškodnil. Jablonecký levý bek připravil ještě větší příležitost pro Sejka, jenž trefil hlavičkou z bezprostřední blízkosti jen paži královéhradeckého gólmana. Na druhé straně se blýskl Hanuš, jenž skvěle zasáhl nejprve proti Kubalovi a následně si poradil i Vašulínovou dorážkou.

V prvním poločase měli více ze hry Severočeši, jejichž ofenzivu táhl z pozice podhrotového záložníka aktivní Polidar, větší šance si ale vytvořili hosté. Hanuš znovu podržel svůj tým po půlhodině při další dvojité šanci soupeře, když nejprve vytěsnil Vašulínovu ránu zpoza vápna a po následném rohu opět vychytal z bezprostřední blízkosti zakončujícího Kubalu.

Ve druhé půli už dominoval Jablonec, který do té doby nejlepší ligovou obranu pokořil v 50. minutě. Reichl ještě dokázal vytěsnit Krobovu prudkou křižnou střelu, Smržův akrobatický odkop z brankové čáry ale trefil dobíhajícího Sejka, od něhož se míč odrazil do sítě. Dvacetiletý hráč hostující ze Sparty, jenž se vrátil do základní sestavy po dvouzápasové pauze, se prosadil potřetí v sezoně.

V 67. minutě se navíc po Šulcově centru z levé strany odrazil míč k Martincovi a ten nekompromisní ránou zvýšil. Královéhradecký odchovanec svou třetí ligovou trefu v kariéře z respektu k mateřskému klubu neslavil. V 80. minutě potvrdil domácí triumf chytrým lobem Chramosta, se čtyřmi góly nejlepší střelec týmu.

Jablonec uspěl na svém hřišti po pěti ligových utkáních a z tříbodového zisku v nejvyšší soutěži se radoval poprvé od 7. května a duelu v Teplicích.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50. Sejk, 67. Martinec, 80. Chramosta Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Polidar, Martinec, Akpudje, Heidenreich, Krob (C) – Šulc (89. D. Souček), Kratochvíl, Houska – Chramosta (82. Patrák), Sejk (86. Ikaunieks). Hosté: Reichl – Gabriel, Ja. Klíma, O. Ševčík, Čech, Smrž – F. Kubala (71. Koubek), Rada (C), J. Kučera (69. Dvořák), Trusa (69. Kodeš) – Vašulín (79. Rybička). Náhradníci Domácí: Richter, Štěpánek, Považanec, Ikaunieks, Souček, Surzyn, Patrák Hosté: Vízek, Leibl, Kodeš, Kosař, Dvořák, Koubek, Rybička Karty Domácí: Houska Hosté: Rada Rozhodčí Batík – Nádvorník, Podaný. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2 309 diváků

