Plavšič: Vím, co ode mě Vrba čeká. Snad jsem ve Slavii ještě neskončil

Fajn premiéra, Srdjane?

„Pro mě skvělá. Fanoušci na tribunách mi udělali radost, doufám, že začneme vyhrávat a dostaneme Baník tam, kam patří.“

Kam podle vás tedy patří?

„Vždycky to byl klub, který hrával nahoře. Je to obrovský klub s historií, pro soupeře to tady bylo pokaždé těžké. Baník asi sezonu nezačal úplně dobře, ale výhra pomůže. Věřím, že se nám bude dařit. Ale ani předtím nebylo v kabině znát, že by tam byla špatná atmosféra. Kluci makají, podporují se, je tam pohoda.“

Trenér Vrba si od vás hodně slibuje, hned chválil...

„Znám ho, vím, co ode mě čeká. Pod ním jsem hrál nejlepší fotbal, mám rád takového trenéra, který chce hrát ofenzivní fotbal a chce dávat hodně gólů. Chtěl mě udržet už ve Spartě, vím to.“

Po zápase Slavie na půdě Rakówa jste přiznal, že vám padlo angažmá v Turecku. Měl jste pak ještě něco, než se ozval Baník?

„Řešilo se ještě zahraničí, ale čekáme s přítelkyní dítě, tak jsem nechtěl cestovat daleko. Když zavolal trenér Vrba, nic jiného jsem už neřešil. Hlavně jsem chtěl jít někam pravidelně hrát. Když sedíš a nehraješ, je to blbé. Nebyl jsem spokojený s minutáží ve Slavii, teď chci pomoct.“

Baník - Pardubice: Hostující obrana v troskách, brejk dokonal Kuzmanovič, 3:0 Video se připravuje ...

Navíc tady máte Nemanju Kuzmanoviče.

„Jsme velcí přátelé. Když přijel do Prahy, vídali jsme se. Kuzma mi Baník doporučil, říkal, že neudělám chybu, když dorazím. Mluvil o dobré partě, což jsem hned poznal. Je tady hodně Balkánců, ale já už stejně umím česky. Nejsou tu skupinky, bavíme se všichni, jsme tým.“

Jaké to bylo ve Slavii?

„Nevyšlo to tam podle mých představ, neodehrál jsem toho tolik, kolik bych chtěl. Proto jsem hledal klub, kde budu pravidelně nastupovat. Nicméně doufám, že jsem ve Slavii ještě neskončil.“

Příště jedete na Spartu...

„Asi tam pro mě nikdy nebude úplně skvělá atmosféra... Už jsem tam ale hrál, vím, co mě čeká, jsem připravený. Teprve zjistím, jestli je horší tam přijet jako slávista nebo jako baníkovec.“ (úsměv)