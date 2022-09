Veselý: Do***ali jsme zápas, jsme na psychologa. Drchal hozený do vody

Bohemians, tým dvou tváří. I po osmém kole platí, že vršovická parta venku září, ale doma v Ďolíčku rozdává. „Už je to asi na psychologa,“ hlesl trenér Jaroslav Veselý do televizní kamery po porážce 0:2 s Libercem. „Klokani“ uhráli deset bodů na hřištích soupeřů, zato ve své aréně stihli jen jednu remízu a jsou sedmí. „Jsem strašně zklamaný,“ přiznal Veselý.

Plichta s Baníkem, porážky s Hradcem i Budějovicemi a teď facka od Liberce, poprvé v sezoně jste doma neskórovali. Co bylo špatně?

„Rozhodlo se ve dvou minutách na začátku prvního a druhého poločasu. Jsem naštvaný, že takhle doje**me zápas. Hned první branku jsme inkasovali z podcenění situace: nakopnutý balon, aut a gól. Přitom jsme věděli, že hlavní zbraní Liberce jsou právě rychlé protiútoky.“

A dál?

„Liberec couvnul a my jsme dobývali. V první půli jsme měli tlak a několik zajímavých situací, ale nic z toho. O pauze jsme udělali dvě změny, jenže pak veškerou naši snahu zhatil gól hned na začátku druhého poločasu. Potom už to dobývání pro nás bylo strašně složité.“

Navíc jste kvůli vyloučení záložníka Ondřeje Petráka nedohráli v jedenácti. Další problém?

„Obě červené karty zápasu ublížily, i ta pro libereckého Valentu. Dohrávalo se devět na devět, diskutovalo se a už to nikam nevedlo. Měli jsme ještě platonický tlak, přesto byl Liberec nebezpečnější.“

Jak to bude s tím psychologem? Proč venku záříte a doma mučíte fanoušky?

„Souvisí to s typologií našeho týmu, víc nám sedí hra do rychla na venkovních hřištích. Problém je i v tom, že jsme ve všech domácích zápasech prohrávali. Pak už je to buď, anebo. Náš způsob hry nám víc sedí venku, ale dneska bych to viděl spíš v brzkých a laciných gólech. Nesouvisí to s ničím jiným než s koncentrací.“

V jakém smyslu?

„Ani jeden z gólů Liberce nepadl z vyložené příležitosti. První, který určil ráz zápasu, by nepadl, kdybychom stáli ve správných prostorech. Shodou okolností jsme si tuhle situaci den před utkáním pouštěli na videu… Druhý gól byl podobný, padl z dobře kopnuté střely. Liberec byl produktivnější.“

A jak jste byl spokojený s premiérou útočníka Václava Drchala, jenž v týdnu přišel na hostování ze Sparty? Dal jste mu celý druhý poločas.

„Hodili jsme ho trochu do vody, protože jsme tušili, že budeme dobývat. Chtěli jsme pokračovat v tlaku z první půle, jenže tenhle záměr zhatilo vyloučení Petráka, úplně to rozbilo zápas. Vašek hrál, co mohl, ovšem výkonem celkově zapadl do rázu druhé půle. Nebyl to propadák, ale ani nevynikal.“