Slavii trápí viróza. Trpišovský přiznal obavy, z Tecla je lídr týmu

Bylo to snadné vítězství?

„Snadné není nic, musíte si výsledek zasloužit výkonem. A nám se to povedlo. Od začátku se nám podařilo vytvořit tlak, který jsme ale neproměnili, respektive nás vychytal gólman. Pak se nám podařilo otevřít zápas gólem z rohu a od té doby se náš výkon stupňoval. Do poločasu jsme přidali další dvě branky. V aktivní hře jsme pokračovali i po pauze. Dostávali jsme se do dobrých pozic, byli jsme produktivní, hráli rychle, nátlakově, otáčeli jsme hru, dobře nám zahrál střed hřiště. Celkově to byl týmový výkon, fungoval nám represink, z kterého jsme dali čtvrtý gól. Soupeře jsme dostali, kam jsme potřebovali.“

Jak se vám povedlo dostat do takové střelecké i herní pohody Stanislava Tecla?

„Je to důvěrou, kterou momentálně cítí. Každý se cítí dobře, když mu věří tým. U Standy se nyní všechno sešlo. Jeho výkony jsou podobné jako v minulých sezonách, jen nedokázal být tak produktivní. Zároveň po odchodu některých hráčů stoupla jeho pozice v týmu. Stal se z něj lídr týmu, cítí stoprocentní důvěru, podle toho vypadají jeho výkony. Ví, že každý zápas má velkou pravděpodobnost základní sestavy. Víte, je obdivuhodné, co musel překonat, ukazuje to na jeho mentální sílu. Je pro tým nenahraditelný. Když v sezoně nehrál, výkon mužstva šel dolů. Není to jen o brankách, on diriguje celý tým. Dnes jsme v jednu chvíli byli ve velkém tlaku, Mandous chtěl hrát dlouhý balon. On ale vycítil, že se tým potřebuje nadechnout, a Mandymu naznačil, ať míč podrží. Našli jsme v něm člověka, jako byl v minulosti Souček, Coufal, Bořil, nebo Stanciu. Dovede manipulovat s týmem na hrací ploše, dokáže to díky své zkušenosti. Nejvíce mu ale prospívá důvěra pravidelného nasazování.“

Před brankou Ivana Schranze nejprve podnikl sprint přes půl hřiště, následně se skvěle zachoval při autovém vhazování. Líbila se vám asistence víc, než dvě branky?

„Líbilo se mi to hodně. Standa vidí věci na hřišti, které někteří hráči nevidí. Každý hráč má nějaké přednosti a nedostatky, to patří k fotbalu, on ale umí prodat zkušenost. Málokoho by taková myšlenka napadla. Jedna z věcí, kterou jsem na něm vždy obdivoval, byla jeho připravenost. Někdy hrál - nehrál, někdy nehrál vůbec, ale když jsem na něj prstem ukázal, pokaždé byl fyzicky připravený. Standa chodí běhat do lesa, přidává si, vždy má v týdnu jeden běžecký trénink navíc. To si na něm cením.“

Po osmi kolech máte společně s Plzní náskok šesti bodů na Spartu. Čekal jste, že tak brzo budete o tolik odskočení?

„Tabulku ještě nesleduju, je čas. Zajímají mě jen výkony, koukám na naše statistiky, na naše zápasová data. Dvakrát jsme body ztratili. Jednou zaslouženě v Hradci, a potom na Slovácku, kdy to bylo souhrou určitých okolností. Dnes si cením toho, že jsme našli tvář po zápase v Sivassporu. Reakce týmu byla pro mě hodně důležitá. Některá slova po utkání v Turecku byl dost kritická. Nemusíme vždy vyhrát, ale musíme zaručit výkon. A ten jsme nepodali, hlavně technicky.“

Jak je na tom mužstvo zdravotně před důležitým příštím týdnem, kdy hrajete s Ballkani a v Plzni?

„Máme virózu. Spousta lidí nebyla na tréninku. Vypadl nám Ševčík. I proto jsme měli ze zápasu s Budějovicemi obavy. Hlavně z běžeckého výkonu. Nástup virózy je hodně rychlý, je nepředvídatelná. Věřím, že nyní uděláme kroky, aby se kluci doléčili. Na lavičce už byl Oscar, vrátil se Venca Jurečka, nachystaný na Plzeň by mohl být Sor.“

Z rozcvičky ale odešel Tomáš Holeš…

„Tomášovi se zvrtla noha, píchlo mu mezi achilovkou a kotníkem. V pondělí ráno jde na magnetickou rezonanci. Otok tam nemá, těžko odhadovat, ale čtvrtek je asi vyloučený.“