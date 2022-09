Překvapivý lídr iSport Indexu: proč vládne sparťan Höjer? Jurásek je až 43.

Mladý slávista je v laufu. O tom žádná. Z pozice levého beka je důležitým tvůrcem gólových akcí sešívaných. „Mít takhle šikovného hráče na kraji hřiště, který má jeden z nejlepších centrů v lize, je rozhodně dobrá věc,“ glosoval přínos reprezentanta do 21 let trenér Martin Pulpit v pořadu Ligový Insider na iSport TV.

Jurásek má dokonce i o jednu asistenci víc než Höjer. Ovšem v celkovém pořadí mu patří až 43. místo. V čele je o šest let starší Dán, který na Letnou dorazil loni v létě z Aarhusu, jenže kvůli zraněním se až v této sezoně zabydlel v základní sestavě. V osmi zápasech se Höjer drží na průměru 7,35 bodu, přičemž Jurásek s hodnotou 6,13 nepatří mezi lídry ani ve Slavii.

Proč je tedy Höjer optikou iSport Indexu nejpřínosnějším hráčem v celé lize? Zásadní rozdíl mezi oběma šikovnými beky z dvou břehů Vltavy jsou tzv. shot assists, což se dá v překladu do češtiny označit jako přihrávky, po kterých se jiný hráč dostal do zakončení. Tento atribut má v počítání iSport Indexu důležitou roli.

Höjer je v této metrice o pouhou setinu druhým nejlepším hráčem v celé FORTUNA:LIZE za Markem Matějovským. Zatímco Jurásek je v sedmi zápasech na průměru 2,1, Höjer má 2,36. Pro rodáka z Kodaně hraje i to, že je nejčastějším exekutorem rohových kopů napříč celou ligou - už nyní jich rozehrál 41, kdežto Jurásek se ve Slavii dostal k pouhým deseti.

Pokud bychom rozpitvali složení celkových známek v iSport Indexu, zjistíme, že člen širšího kádru dánské reprezentace je oproti Juráskovi lepší v driblinku (0,85 vs 0,67), přihrávkách (4,09 vs 3,95), střelbě (1,92 vs 0,65) a ziscích míčů (0,27 vs 0). Naopak odchovanec brněnské Zbrojovky má navrch v soubojích (0,22 vs 0,86).

Rozdíl je i v tom, v jakém prostoru oba hráči operují. Jurásek zvládne pokrýt takřka celou polovinu soupeře a svými přihrávkami tak nepřekoná tolik zón, za které se přičítají body. Höjer je naopak obránce, který často drží pozici blíž k vlastní polovině. Průměrné postavení má oproti slávistovi podstatně hlouběji.

Průběžnou známku v žebříčku iSport Indexu zásadně ovlivňují i bodové propady. Höjer se v osmi zápasech jen jednou nedostal přes hodnotu 7. Pokles zaznamenal v Jablonci, kde jeho zisk činil 5,77. Jurásek zase potřebuje stabilizovat své výkony. Střídá totiž skvělé zisky (8,55, 7, 96 a 8,2) s absolutními propady (3,09, 3,79 či 5,47).

Jaké je tedy resumé? Z krátkodobého hlediska se může zdát, že Jurásek je ve formě a aspiruje na obránce s největším ofenzivním přínosem, ovšem dlouhodobé výsledky, na kterých jsou metriky iSport Indexu založeny, staví do lepšího světla zkušenějšího sparťana.

