Rosický rozebírá letní posily Sparty: O Kuchtu s Janktem nemám strach

V létě přivedl na Letnou sedm nových hráčů, hned tři z nich fakticky ještě předtím, než bylo jasno o nástupci odvolaného Pavla Vrby. „Nechtěl jsem o ty hráče přijít, protože Spartě odvedou dobré služby. Stojím si za tím, udělal bych to tak znova,“ říká sportovní ředitel Tomáš Rosický (41). V obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium vysvětluje jednotlivé kroky klubu na přestupovém trhu a potvrzuje, že jeho víra v tým navzdory mizernému vstupu do sezony neochladla.

Letní přestupový trh je uzavřený. Do jaké míry jste spokojený s tím, jak jste tým posílili?

„Celé tohle transferové období bylo specifické tím, že v době, kdy máte všechno připravené a nachystané, tak jsme měnili trenéra. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli vytipované hráče udělat bez něj.“

Což jste nakonec v případě Jana Mejdra, Kryštofa Daňka a Jaroslava Zeleného udělali.

„Ano. Dospěli jsme k názoru, že čekat nebudeme a nemůžeme. Kdybychom to udělali, tak by ti hráči byli pryč, byl o ně velký zájem. Proto jsme se rozhodli nečekat, trenéra si stejně vybíráte do konkrétní herní filozofie. Věřili jsme, že jsou to hráči do našeho stylu. Vámi zmínění hráči přišli bez potvrzení trenéra, Sadílek byl v té době rozjednaný. Ale byl to první hráč, na kterého už Brian dával souhlas.“

Často se ve fotbalovém prostředí řeší otázka, zda mužstvo skládá sportovní ředitel či trenér. Dali jste vaším rozhodnutím najevo, že pro vás platí první varianta?

„Tohle má několik rovin. Spolupráce s trenérem je zásadní. Nepřivedl bych mu hráče, se kterým by nesouhlasil. Teď to ale byla specifická situace, museli jsme se rozhodnout. Nechtěl jsem o ty hráče přijít, protože Spartě odvedou dobré služby. Stojím si za tím, udělal bych to tak znova. Trenéra si vybíráte do své filozofie, musí to zapadat. Pak není důvod, aby vznikaly velké třecí plochy. Samozřejmě se stane, že trenérovi nabídnu hráče, kterého on nechce, to je běžná věc.“

Předpokládám, že ihned po příchodu nového kouče jste intenzivně diskutovali i další možné změny.

„Jasně, Brian měl na hráče jasný názor. Vycházel z toho, co si nakoukal, o každém z nich si něco myslel. Během léta to pak mělo vývoj. Každý den s nimi pracoval, poznával je v tréninku, samozřejmě i osobnostně. Někdo ho třeba zklamal, někdo ho překvapil, to je normální.“

Jakou pozici jste po konzultaci s trenérem směrem k hráčskému trhu zaujali?

„Po Brianově příchodu jsme se nejvíce bavili o skladbě kádru a variantách rozestavení, abychom byli variabilní. Dohodli jsme se v prvním kole, že potřebujeme křídlo, útočníka a brankáře. V jeho případě chtěl trenér jinou typologii, než jsme v kádru měli.

Začněme u pozice útočníka. Museli jste reagovat na odchod Adama Hložka, že?

(Přikyvuje) „Těch důvodů bylo ale víc. V Adamovi jsme ztratili produktivitu a čísla, to jsme moc dobře věděli dlouho dopředu. Koukali jsme se po prověřeném útočníkovi s jasnou historií gólů, navíc v dobrém věku, což se nám splnilo příchodem Honzy Kuchty. V té době už jsme se bavili, že hodně silná varianta bude rozestavení se dvěma útočníky, abychom měli větší tlak ve vápně. Třetí bod byl, abychom vytvořili větší tlak na Tomáše Čvančaru. Má obrovské předpoklady do moderního fotbalu, po půlroce u nás to ukazuje, na jaře dal devět gólů. Jeho aklimatizace proběhla velice dobře, ale Čváňa si musí přijít na to, že ho dál posune každodenní tvrdá práce v tréninku. K tomu si musí dojít, dosáhnete toho mimo jiné tím, že mu přivedete konkurenci, která ho bude tlačit do zlepšení.“

Sázkou na Jana Kuchtu jste leckoho překvapili. Obecně se mělo za to, že pokud se vrátí z Ruska, tak spíš do Slavie, odkud v zimě do Lokomotivu odcházel.

„Bylo to hodně složité, jednoznačně. Už před nějakou dobou jsem říkal, že pokud by byl Kuchta někdy hratelný, agresivně po tom půjdeme. Když se ta možnost otevřela, Brian