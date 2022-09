Levý před šlágry: Vlkanova měl jít do Sparty. Slavia se kvůli ztrátám změní

Abdallah Gning posílá míč do branky Matěje Kováře a srovnává proti Spartě na 2:2 • Pavel Mazáč / Sport

Zatímco doma Slavia válcuje soupeře, v Evropě si to možná zbytečně komplikuje. Proč?

„Myslím si, že její kritika byla přehnaná. Podle mého názoru měla na to, aby v Sivassporu vyhrála. V posledních 15 minutách jednoznačně. A i nyní s Ballkani měla na začátku utkání obrovskou šanci, která mohla naprosto změnit průběh zápasu a slávisty uklidnit. Přišlo mi, že Slavia šla na hřiště hodně ofenzivně naladěná. Jako by si neuvědomovala, že kosovský celek bude nebezpečný z brejkových situací. Nepomohl tomu ani laxní přístup v defenzivní činnosti, především v prvním poločase. Balkánský tým toho dokázal využít.“

Stačil by předvedený výkon v neděli na Plzeň?

„Nestačil. V obraně musí být Slavia daleko důslednější a koncentrovanější. Bylo vidět, že některé situace slávisté vyloženě podcenili. Stát se to v Plzni, tak tvrdě narazí, protože v neděli je čeká daleko silnější protivník.“

Před inkasovanými brankami vytvořili hráči poměrně dost individuálních chyb. Jistě nevypadali ani stopeři. Je na místě mít obavy?

„Nechávali soupeři strašně moc prostoru. Až ve druhé půli, kdy přišel do hry Traoré, což je trochu víc defenzivnější hráč, se zodpovědnost týmu zvedla. Týká se to i disciplinovanosti. A logicky pak soupeře už do ničeho nepustili. Od toho se musí slávisté odrazit a přesně takhle si plnit povinnosti i v Plzni. Jinak může být velký problém.“

Zvítězí v neděli slávistická hladovost a produktivita, nebo plzeňská pragmatičnost, kterou ordinuje Michal Bílek?