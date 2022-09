Jeřábek hrál bez vazu a nevěděl to. Kapitán Pardubic se vrací po operaci

Michal Hlavatý z Pardubic (v červeném) šel do skluzu proti Martinu Fillovi • ČTK / Glück Dalibor

V osmatřiceti letech poznává novou - a nepříjemnou - situaci. „Tak velké zranění jsem nikdy neměl,“ pronese smutně Jan Jeřábek, kapitán fotbalistů Pardubic.

U rozhovoru věší na stadionu na Vinici na sušák stulpny, zase se na nějaký čas vrátil k práci správce. Pauza, jež trvá od konce června, se mu však už (snad) krátí. „Pár dní běhám. Nic příjemného,“ uculí se.

Naposledy naskočil do přáteláku proti Příbrami. Jenže po devíti minutách ho píchlo v koleni a musel být vystřídán. „Nebyl tam žádný souboj,“ mávne rukou směrem k hřišti, kde se problém projevil. „Špatně jsem došlápl, propnula se mi noha,“ popisuje.

Bleskově vyrazil na operaci, lékaři mu při artroskopii zjistili, že má utržený kus menisku a ještě jednu překvapivou zprávu. Pardubický matador hrál bez předního zkříženého vazu. Muselo to trvat nějakou dobu, protože už byl scuknutý. „Dříve jsem s tím nějaký problém měl, ale vůbec netuším, kdy se to mohlo stát,“ nechápe střední záložník.

Výhled, tedy i prognóza jsou nejisté. Posilování svalů kolem prokletého kloubu mnoha fotbalistů už Jeřábek zvládl, nyní pracuje na vytrvalosti a během reprezentační pauzy by se mohl zapojit do tréninku s mančaftem. „Je možné, že se to trochu táhne i kvůli věku,“ usměje se. „Ale já s tím vlastně zkušenosti nemám.“

Každopádně by klub potřeboval, aby se elegantní středopolař dal brzy dohromady. Jednoznačně to cítí i nový trenér Radoslav Kováč, jenž přišel na východ Čech v uplynulém týdnu: „Chybí nám. Hlavně v organizaci. Takového borce moc nenahradíte.“

Jeho slova potvrzují také výsledky. Pardubičtí jednou vyhráli, sedmkrát padli. Nastříleli pouze čtyři branky. To je šílené číslo. Přitom konec minulé sezony měli famózní. Skupinou o záchranu proletěly jako raketa. Z pěti utkání vyhráli čtyři, jednou plichtili, nakonec z toho bylo ucházející jedenácté místo.

„Tým se proměnil, ale první dva zápasy sezony mi přišly herně slušné. Ale jak to šlo postupně, tak výkon začal upadat. A od Slavie je to úplně dole, je to hodně špatné,“ připomíná nehrající kapitán debakl 0:7 v Edenu, po němž přišly další čtyři pády. „Na Slavii to potká skoro každého,“ diví se Jeřábek dopadu na mužstvo, z nějž se vyklubala zásadní změna.

Jiří Krejčí, jenž v Pardubicích působil jako trenér prvního mužstva devět let (všechny pod ním odkopal Jeřábek), byl odvolán. „Je to složité, protože je za to celkově odpovědný tým. Výsledky nebyly a vedení se takhle rozhodlo. Něco jsme spolu zažili…“

Změna okamžitou euforii nepřinesla, propadák ve Velvarech budiž důkazem. V neděli se Pardubice předvedou na Bohemce, v duelu soupeřů, kteří spolu sdílejí jeden stadion. Východočeši střet s Klokany třikrát po sobě opanovali. Povede se jim to znovu?

