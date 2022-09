Smetana o Baníku: Inspirativní práce, vysoká škola. Jaká je cena Almásiho?

Začněme vzájemným zápasem, který měl po Sadílkově brance jednoznačný průběh. Kde se stala chyba u inkasovaného gólu z pohledu Baníku?

„Gigli (Ndefe) opustil svého hráče, kterým byl zřejmě Sadílek. To samé Jirka Klíma, taky odskočil od svého hráče. Kdyby u nich zůstali, celá situace by se posunula a možná k tomu finále ani nedošlo.“

Jenže to je kdyby. Místo toho hned po pauze vyrovnali hosté.

„Baník začal být aktivnější, hlavně mu pomohl gól v úvodu druhého poločasu. Dodal týmu sebevědomí a znejistěl Spartu. Sice si pak vytvořila tlak, ale žádnou gólovou šanci. Před brankou Klímy přišel nedůsledný odkop, měl letět až za obranu. Zelený se choval nedůrazně, nechal prostrčit míč. Pak přišla krásná Klímova střela k tyči. Otázkou je, jestli se dala chytat. Od té doby to byl trošku jiný zápas než v prvním poločase.“

Máte na mysli fakt, že domácí už tolik nedominovali?

„Nechci být kritický, ale Spartě určitě nepomohlo, že hrála na dva útočníky. Když si vezmeme pohyb nebo neaktivitu Kuchty, tak on nepomohl. V šestnáctce nebo na posledních třiceti metrech má být aktivní a čekat na centr, na nabídku, odtahovat stopera. Ale byl extrémně pasivní, pak Spartě chyběl jeden hráč. Situací, kdy letěl centr na první tyč nebo do prostoru mezi penaltu a šestnáctku, bylo hodmě. Pohyboval se v místech, odkud je těžké dát gól. Čvančara byl cítit a vidět víc, od Kuchty to bylo strašně málo. Měl tristní pohyb, jsou od něj úplně jiná očekávání po výkonech, které předváděl dřív. Je otázkou, proč někde jinde góly dával a někde to funguje a jinde ne. Taková polemika je ale strašně těžká.“

Nebojme se jí. Ve Slavii mu to pálilo.

„Ze Slavie si ho vybavuju jako sběrače odražených míčů od gólmanů a propadlých balonů od stoperů. Padalo to k němu díky tomu, že ty situace vyhledával. Ale teď je pasivní. Musí si stopera odtahovat, vyplavat mu zpoza zad, aby to mě proti němu složitější.“

Pomohlo by Kuchtovi, kdyby byl na hrotu sám?

„Pro každého útočníka není jednoduchého hrát spolu na dva. Je to varianta do některých zápasů, ale i pro Spartu je to obecně těžké. A prokazuje se to. Spartě by pomohla hra na jednoho útočníka a jeden konstruktivní hráč ve středu navíc.“

Jak se vám líbí její hra?

„Stereotypních situací tam bylo hodně. Nechci říct, že se hra Sparty dá rychle přečíst, ale některé věci se v ní opakují pořád dokola. Míč do krajního obránce, ten ho zastaví, zvedne hlavu, a buď jde do kličky, nebo posílá centr do připravené obrany. Na soupeře by měla Sparta vytvořit větší tlak, proto podle mě nevyhrává zápasy. Potřebujete šance a dát gól na 2:0. Když druhý gól nepřidáte, nabídnete příležitost Baníku. To se potvrdilo, protože Baník mohl využít nekompaktnosti a zvrátit utkání na svou stranu. Vyhrál by zaslouženě.“

Trenér Zlína Jan Jelínek se nebál říct, že Sparta se přečíst dá...

„Z mé pozice od stolu to takhle hodnotit nechci. Jsou tady nějaké příznaky a opakující se situace, takže to k tomu svádí, ale já bych opravdu trenérskou práci nechtěl hodnotit. Brian Priske to má těžké, poznává prostředí, potřebuje čas. On něčemu věří – a je to správně. Když máte nějakou vizi, je těžké ji opouštět. Navíc je třeba říct, že Sparta mohla vyhrát nejen proti Baníku, ale i v minulých zápasech. Jsou blízko tomu, aby se to otočilo na její stranu.“

Jenže popáté v řadě se to nestalo. Jde o problém fyzický, nebo psychický?

„Spíš psychický. Nemůžu tvrdit, že nejsou fyzicky připraveni. Hráli v intenzitě i tentokrát. Ale ve většině domácích zápasů se často stává, že když nepřidáte druhý gól, přicházejí obavy o výsledek. Viz předchozí utkání. Teď to bylo od 46. minuty 1:1, ale o kondici to podle mě nebylo. Nevidíme sice jejich data ani čísla, ale spíš trošičku potřebují uklidnit. Přidat gól, aby to soupeř proti nim víc otevřel.“

Co byste jim v reprezentační pauze poradil? Odlehčit atmosféru?

„Tipy na odlehčení jim dávat nebudu, to zvládnou sami. Ale já mám pozitivní náhled na Spartu. Tým, který nefunguje, vypadá jinak. Sparta zase neprohrála. Vím, že to zní možná divně a je to málo, ale chybí jen vyladit detaily. To je obrovský rozdíl oproti nějaké křeči. Není to tak, že by fanoušci říkali, že Sparta dneska nemá hlavu ani patu. Jde vidět organizace, způsob hry. Doladit detaily je pořád lepší varianta než řešit úplně jiné situace. Kdybychom chtěli kritizovat Baník, tak řekneme, že se skoro do ničeho nedostal a Sparta ho mačkala. Chybí kreativita a možná nějaká individuální akce. Nicméně měla by si pomoct herním způsobem než pořád tím samým. Ale pořád je tohle lepší, než kdyby byla čísla naopak a Sparta neměla žádné střely, držení míče ani šance.“

Asi se shodneme na tom, že hru rozhýbal Adam Karabec oproti tentokrát trápícímu se Kryštofu Daňkovi, že?

„Víte, Daněk byl v minulé sezoně nepravidelně v sestavě Olomouce. Dneska hraje velmi slušně ve Spartě. Je aktivní, je vidět, uhrává spoustu situací. Samozřejmě že to ještě není hráč, který bude vyhrávat zápasy, ale klub ví, co dělá. Trenérovi a těmto hráčům, jako je Daněk, Karabec nebo Čvančara, musí dát víc prostoru a času. Projeví se to. Je třeba říct, že Sparta i s těmito mladými hráči bývá dominantní, tak jako proti Baníku. Měla blízko k výhře.“

Ta nicméně opět nepřišla. Co teď?

„Můžeme si vsadit na to, že v dalším zápase určitě přijdou změny v sestavě. Sparta do toho trošku bude muset sáhnout. Ale nejsme na tréninku, trenér ví, co dělá. Stoprocentně tam dává ty nejlepší.“

Pojďme k Baníku, jenž konečně bodoval na půdě opravdu silného soupeře. Jinak je ovšem stále z Ostravských cítit venku větší opatrnost oproti domácímu prostředí, viďte?

„Máte pravdu. Když si promítnu ty domácí zápasy za posledních čtrnáct měsíců, kdy jsem byl u týmu, tak si vybavím třeba Slavii. Mohli jsme uspět, měli jsme penaltu v závěru. Na druhou stranu, když Baník přijede na Spartu nebo Slavii, vidíte jiného soupeře, než když tam třeba přijede Olomouc. To je realita. Najednou jsou připraveni, na špičkách, nemůžou si dovolit nic podcenit. To pro nás bylo těžší, všímal jsem si toho.“

Kdyby Ladislav Almási loni v prosinci proměnil penaltu, Slavii jste porazili. Smůla?

„Smůla nebo náhoda? Na to moc nevěřím. Prostě neproměnil penaltu, to není úplně o smůle.“ (úsměv)

Co říkáte na Baník ve venkovních duelech?

„Ještě neprohráli. Sice ani nevyhráli, ale neprohráli. Daří se mu tam víc než doma. Možná nemusí tolik tvořit, hru trochu zjednoduší, třeba to týmu víc vyhovuje.“

Tak to bylo i za vás?

„My venku taky nepřijeli nikam s cílem neprohrát nebo zaparkovat autobus. Chtěli jsme zápas zvládnout i s dobrým výkonem a možná to byla chyba. Třeba to chtělo hrát víc účelně, víc na výsledek. Jiný tým třeba uspěje defenzivnějším stylem.“

Může Baník remíza z Letné nastartovat?

„Určitě. Bod ze Sparty se počítá, dlouho se nepodařil. Navíc je to třetí zisk v řadě. V tabulce ztrácí na Spartu čtyři body a příště má doma Budějovice, které zvládnou. Může se stát, že za pár zápasů mohou být na dostřel a budou tam, kde chtěli být před sezonou. Neprohrávají, začínají sbírat body, ustaluje se sestava. Trenér sám říkal, že tým teprve poznává a potřebuje čas. Spousta hráčů odešla, v jeho očích si nezasloužila šanci. Udělal se radikální řez a přináší ovoce.“

Jaký máte dojem z Pavla Vrby?

„To mi nepřísluší hodnotit. Každý trenér má svůj styl, vizi, představu o fotbale.“

Ale o spojení Vrba a Baník se spekulovalo dlouho, což jste určitě musel cítit i vy, když jste na Bazalech působil...

„Já jsem si vážil, kde jsem. Soustředil jsem se na Baník, na každý zápas. Uvědomoval jsem si, jak jsem se tam dostal. Zbytek jsem neměl čas vůbec řešit. Možná to zní naivně, ale vážil jsem si každého dne v Baníku, byl jsem vděčný. Neřešil jsem, co se probírá. Baník je klub, od kterého fanoušci i veřejnost v každém zápase očekávají úspěch. S tím trenér musí počítat.“

Vy jste teprve začínal a vydržel jste déle, než možná někdo čekal. Za co jste zpětně nejvíc rád?

„Za to, že jsem Baník vůbec mohl trénovat. To se nepodaří každému. Je to velmi zajímavé angažmá, jde o top klub, co se týče zázemí, fanoušků, značky. Jestli někdo trénuje prvoligový tým nebo konkrétně Baník, tak logicky získá spoustu zkušeností, poznání, vědomostí, zážitků. Byla to inspirativní práce, na kterou jsem se každý den těšil. Až na konci jsem cítil, že to není ideální a že na nás spadla deka. I tak mě to bavilo, což bylo strašně důležité.“

A co vás to nejvíc naučilo?

„Všechno. Byla to vysoká škola a další profi licence. Naučíte se, jak reagovat v zápase, jak dělat tréninky, jak vést rozbor soupeřů... Zkušenosti se nabalují, posune to každého. Zvlášť když pracujete s kvalitními hráči proti kvalitním soupeřům a trenérům. Narážíte na ně a posouváte se.“

Nyní doděláváte licenci, co máte v plánu dál?

„Přiznám se, že tomu nechávám úplně volný prostor. Jak přišel Baník nebo předchozí angažmá, tak si myslím, že přijde třeba něco dalšího. Věřím, že to zase bude v kvalitním prostředí s vizí, koncepcí a bude mě to bavit.“

Na rozdíl od jiných kolegů jste ani po odvolání nevypadal „zmuchlaně“. Čím to?

„Pracovalo se mi dobře. Měl jsem obrovskou výhodu v tom, že jsem přišel do prostředí, které jsem znal. Od listopadu, kdy byl covid, jsem měl šanci být v blízkosti áčka. Trenéři Kozel s Kopeckým lehli, takže jsem vedl tým v zápase v Příbrami. Poznal jsem ho a pak se pohyboval v B-týmu. Bylo to strašné ulehčení. Pak jsem nastoupil jako dočasný trenér, takže tlak jsem si oproti jiným ligovým trenérům ani nepřipouštěl. Počítal jsem s tím, že jsem tam jen do konce sezony. Byl jsem klidnější, pomohlo mi to vzít všechno za správný konec. V létě se mluvilo o nezkušeném trenérovi, ale naopak si myslím, že mi to v začátku pomohlo. Měl jsem svou představu o fotbale, které jsem se držel. Nebyl jsem svázaný a nebál se udělat jiný krok. Proto si myslím, že mladí trenéři by měli dostávat šanci. Mají energii a vizi, nejsou zatížení minulostí.“

Rovněž jste byl u velké čistky v kádru. Do jaké míry jste se na ní svými pravomocemi podílel?

„Do práce jsem se těšil, bavila mě díky tomu, jaké prostředí tam fungovalo. Debaty s ředitelem, sportovním ředitelem a majitelem byly konstruktivní. Oni to viděli stejně jako my dole. Věděli, že se do mužstva musí sáhnout v létě i potom v zimě. Baník potřeboval oživit, vyměnit některé hráče. Jsem vděčný, že jsem toho mohl být součástí a podílet se na něčem. Samozřejmě někteří hráči se povedou, někteří ne. Neznám klub, kterému vyjdou všichni. K fotbalu to patří.“

V závěru angažmá jste možná doplatil na to, že váš způsob hry byl tak přímočarý až čitelný...

„Zápasy jsme si analyzovali, věděli jsme to. Ale do plánu B se nám nedařilo přeskočit. To se asi někdy stane. Přijde období, útlum na každý tým. Někdy na začátku sezony, někdy uprostřed, někdy na konci. Analýz je spousta. Nám se pak nedařilo přepnout do plánu B, abychom hru změnili a nebyli tak čitelní. Bohužel.“

Hodně se teď mluví o tom, že Baníku chybí Ladislav Almási. Jak na něj vzpomínáte?

„Přišel díky majiteli, který byl ochoten za něj peníze utratit. Měli jsme však na něj být ještě náročnější. Je extrémně dobrý v zakončení, není náhoda, že dával tolik gólů hlavou z těžkých pozic. Umí to trefit. Vývoj jeho kariéry byl rychlý. Vystřelil, začal střílet branky, přišel logicky útlum. Možná i v nějaké práci a nasazení. Měli jsme být náročnější v limitu, že nemá vstřelit šestnáct gólů, ale dvacet nebo pětadvacet. Aby byl úplně nejlepší. Jedině tak se posune. I pro mě je to zkušenost, že možná mohl pracovat ještě víc. Jinak je to pro mě hráč, který ví, co chce, a jde si za tím. Dovolil bych si tvrdit, že majitel ho nebude chtít prodat pod padesát milionů.“

Má potenciál stát se top kanonýrem?

„Ano, ale pořád je na něm spousta práce. Ví to. Může být ještě lepší, je to jen na něm. Málo hráčů to má tak ve svých rukách jako on. Doufám, že bude brzo zdráv a Baníku zase pomůže na hřišti. S ním bude tým ještě silnější. To je bez debat. Pak se Almási může posunout do lepší soutěže.“