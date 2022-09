Matějovský: Nevím, jestli jsme změnil zápas. Proč měnil jen jednu kopačku?

Každou kopačku jinou, jednu bílou, druhou modrou, čtyřicet let, na začátku zápasu náhradník. Přesto (pokolikáté už?) ovládl génius středu pole zápas ve fotbalové lize. Marek Matějovský zásadně přispěl v 9. kole k výhře Mladé Boleslavi v Liberci 3:1 . Jeden gól dal, jeden připravil, klasicky rozdal mraky fikaných nahrávek. Přitom po trávníku klouzal jako bruslař. „Nevím, co měl za ploutve,“ smál se trenér vítězů Pavel Hoftych.

Marku, jak to bylo s obutím? Při jednom přímém kopu jste uklouzl a míč poslal úplně jinam, než jste měl v plánu.

„Během zápasu jsem ztratil špunt, bylo to zrovna na levé kopačce. Proto mi při té standardce podjela stojná noha. Hned jsem se podíval, zjistil, že tam špunt není, a musel jsem rychle měnit.“

Převlékl jste ale jen levačku. Proč?

„Protože jsem si říkal, že chci ztratit co nejmíň času, a tak jsem poprosil kustoda, aby mi donesl jen levou, kde mi ten špunt chyběl.“

Přesto jste pomohl k vítězství. Co rozhodlo?

„Hodnocení je pozitivní, samozřejmě. Po strašně dlouhé době se nám podařilo v Liberci zvítězit, navíc si troufnu říct, že po slušném výkonu. Myslím, že jsme byli lepší tým, šli jsme za tím, takže jsme byli odměněni třemi body.“

Boleslav nevyhrála na Slovanu od roku 2008. Bylo to téma?

„Všimli jsme si toho, dozvěděli jsme se to někdy v týdnu. Já jsem věděl, že se tady dlouho nepovedlo vyhrát. Ale že tak dlouho… (usmívá se) To nás všechny překvapilo.“

Ovlivnila vás černá série?

„Člověk to vnímá, že se proti někomu dlouhodobě nedaří. Obecně jsme věděli, že nám utkání tady nevycházejí, ale tentokrát jsme byli dobře nastavení v hlavě a dokázali jsme to přenést na hřiště. Jsme moc rádi, že se nám série podařila zlomit.“

Vy osobně jste k tomu přispěl po poločase, kdy jste šel na hřiště. Jak nesete roli žolíka?

„Trenér rozhodl, že sestava bude taková, jaká byla. Oznámil mi to, já jsem to respektoval a věřil, že utkání zvládneme, ať už se mnou na hřišti nebo na lavici. Nevím, jestli se to úplně změnilo, když jsem vystřídal, už první poločas jsme neodehráli úplně špatně, jen jsme dostali gól.“

S vámi jste však výsledek otočili.

„Podstatné je to, že se to povedlo. Ne jestli jsem přišel na hřiště, nebo ne. Máme tři body a já jsem spokojenej.“

Byl zlomem váš gól z penalty?

„Dá se říct, že asi ano, trošku nás to jakoby nakoplo, Liberec, myslím, znejistěl. Člověk to vnímá trošku jinak z tribuny a ze hřiště, ale přišlo mi, že si za tím jdeme víc. Chtěli jsme být neustále aktivní, napadat, domácí si s tím nevěděli moc rady. Nakonec jsme byli odměněni skvělou trefou Tomáše Ladry.“