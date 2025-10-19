Nespokojený Sörensen: Chyběla kvalita v rozhodování. Co řekl k absenci Haraslína?
Zápas dohrával s kapitánskou páskou, dostal ji ve chvíli, když Filip Panák opustil hřiště. Klasický šéf Sparty Lukáš Haraslín totiž chyběl kvůli zranění, které si přivezl z reprezentačního srazu. Obránce Asger Sörensen však jeho absenci neviděl jako hlavní důvod ztráty na Slovácku, kde Letenští remizovali 0:0.
Opravdu vám Lukáš Haraslín nechyběl?
„Třeba by nám v zápase pomohl, ale prostě není k dispozici. Je to život, tak to chodí. Na druhou stranu máme široký kádr, je v něm kvalita, rychlost, klid na balonu. Takže Šulova absence není ten důvod, proč jsme nezískali tři body. Nicméně takového hráče vždycky chcete mít na hřišti.“
Proč jste tedy přišli o dva body?
„Samozřejmě, jsme zklamaní. Myslím, že nám chyběla kvalita, a to především v rozhodování na polovině Slovácka a na poslední třetině hřiště. Měli jsme víc roztáhnout hru, jít do stran, ne středem hřiště. Ale zároveň chci dát kredit Slovácku, bránilo velmi dobře. To jsou plus minus moje pocity.“
Na konci bylo utkání hodně otevřené. Mohli jste přijít i o remízu.
„Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, to byl důvod, proč se to otevřelo. Posledních deset minut jsme víc riskovali. Změnili jsme formaci, vzadu jsme se stáhli na čtyři obránce, přidali jsme útočné hráče. Slovácko zahrozilo z jednoho nebo dvou rychlých protiútoků. My jsme nějaké šance měli, ale nedostávali jsme se v dostatečném počtu hráčů do vápna, neměli jsme tam velké množství průniků.“
Trenéři často mluví o vlivu reprezentační přestávky, nakonec také Slavia ztratila. Vy jste po té minulé prohráli v Hradci Králové. Berete ji i vy jako jeden z důvodů remízy?
„Je to jiné, protože spousta hráčů cestuje k zápasům národních týmů, trénink to samozřejmě ovlivní. Ale my jsme měli velmi dobrý týden, připravovali jsme se na maximum. Takže to nebyl důvod ztráty. Po této pauze jsem měl dobrý pocit, ale nevyšlo to. Scházelo nám více náběhů za obranu, víc šancí, možná i trochu štěstí.“
Slavia rovněž remizovala. Je výsledek mrzutý i z důvodu, že jste jí mohli odskočit?
„Jsme zklamaní pokaždé, když ztratíme body, neohlížíme se na ostatní mužstva. Chceme letos nebo vlastně pořád vyhrávat každý zápas. Proto nás teď čeká práce, podíváme se na to, vyhodnotíme si chyby a budeme trénovat tak tvrdě, abychom je do dalšího utkání odstranili. Teď nás čeká evropský pohár, pak Bohemians.“
Mluvil jste o evropském zápase, ve čtvrtek hrajete v Rijece. Víte už něco o soupeři?
„Zatím tolik ne, soustředili jsme se na Slovácko. Na druhou stranu v minulé sezoně vyhráli chorvatskou ligu, hráli kvalifikaci Ligy mistrů, to je ukázka kvality. Venkovní zápasy v Evropě jsou velmi těžké, přesvědčili jsme se o tom v Aktobe, Rize i Jerevanu. Takže nás čeká práce, musíme se zlepšit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu