SESTŘIH: Slovácko - Sparta 0:0. Bez gólů, bez nápadu. Hosté remízou napodobili Slavii
Fotbalisté Sparty narazili do slovácké zdi. A hodně je to bolelo. Remízou 0:0 na hřišti předposledního celku Chance Ligy plynule navázali na sobotní bezgólový kolaps Slavie doma se Zlínem. Pražská „S“ zajistila oběma reprezentantům Zlínského kraje příjemný víkend a sobě nečekané trable. Od lídra tabulky to bylo na východní Moravě v ofenzivě tuze málo. „Jsem zklamaný z výsledku i výkonu,“ přiznal trenér Brian Priske.
Když střelu Johna Mercada v nastavení před brankovou čárou vykopl Gigli Ndefe, tušili sparťané, že jejich výjezd do Uherského Hradiště dopadne zle. Z bodu se na rozdíl od soka neradovali. Ovšem pomýšlet na víc ani moc nemohli. To by museli ukázat víc kreativity, střelby, tahu na bránu. Klidně se mohlo stát, že sladkou výhru oslaví outsider. „Byli jsme blízko, měli jsme lépe vyřešit standardní situace. Doma chceme vyhrávat,“ uvedl trenér Jan Kameník.
Spartě velmi scházel kapitán Lukáš Haraslín, jenž si přivezl z reprezentačního srazu lehčí zranění kotníku. Oproti derby se Slavií nahradil Pavel Kadeřábek ekvádorského ďáblíka Ángela Preciada, jinak držel Priske identickou základní jedenáctku.
Ta si neuměla poradit s koncentrovaným výkonem soupeře, který lídra tabulky zaskočil aktivním projevem, enormní bojovností a taktickou disciplínou. Šance se v první půli počítaly lehce, víceméně žádné nebyly. Snad jen Mercadova střela mírně vyrušila z klidu brankáře Jiřího Borka. „Respekt k soupeři, udělal nám to těžké,“ přiznal Priske. „Byli jsme málo nebezpeční,“ doplnil.
Na druhé straně nadělal paseku v defenzivě točený centr Daniela Baráta, který padal přes Petera Vindahla do branky, dánský gólman na poslední chvíli do balonu rukou praštil a do bezpečí ho následně hlavou uklidil stoper Filip Panák.
Domácí klub se před utkáním oficiálně rozloučil s Petrem Pojezným, donedávna výkonným šéfem. Po reorganizaci vedení uprostřed podzimní části po pětadvaceti letech skončil. Proto obdržel památný dres s číslem 25 a čestnou plaketu.
Tým mu „děkoval“ přímo na hřišti. Když v 67. minutě napřáhl po brejku z křídla Patrik Blahút, málem z toho byl gól. A pak ještě po technické ráně Alana Marineliho, která o fous přeletěla břevno. Favorit se trápil až do konce, zřídkakdy našel cestu k bráně. Tu ohrožoval primárně Veljko Birmančevič, jenž pálil jednou nad a podruhé do Borkovy náruče. Střídající Jan Kuchta si vedl podobně, hlavou dvakrát minul.
Bod Slovácku sluší. Pořád jich ale má akutní nedostatek. Jednoduše proto, že je totálně sterilní v koncovce. Byť třeba slovinský útočník Žan Medved zahrál výborně, makal, uhrál spoustu míčů. Jenže i jemu chybí větší efektivita.
V číslech: Dva zásahy Slovácka za posledních sedm kol a nejlepší střelci s jedním gólem na kontě. S tím se nedá řešit víc než záchrana v soutěži. Proti Spartě si však Kameníkovi svěřenci ukázali, že by mohli mít na víc. „Pro nás je to plusový bod, ale v našem postavení musíme pošilhávat po třech bodech,“ vystihl kouč. „Naši kluci maximálně splnili plán, který jsme si dali. Byla tam správná energie, žila i lavička. Pořád čekáme na to, abychom dali gól,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu