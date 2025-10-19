Coufal přihrál na gól při výhře Hoffenheimu. Bayern porazil Dortmund, Král po měsíci hrál
Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč byli v 7. kole nejvyšší německé fotbalové ligy u výhry Hoffenheimu nad St. Pauli (3:0). Coufal navíc ke druhému gólu přispěl asistencí. Bayern Mnichov ve šlágru kola porazil Dortmund 2:1 a upevnil si první místo v tabulce. Poprvé od poloviny září se na hřišti v dresu Unionu Berlín představil Alex Král. Při výhře 3:1 nad posledním Mönchengladbachem odehrál poslední čtvrthodinu.
Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Hoffenheim zlomil nerozhodný stav v 54. minutě, kdy se trefil Touré, a už za dalších pět minut po Coufalově chytré přihrávce zvýšil na 2:0 útočník Kramarič. Výhru zpečetil 11 minut před koncem střídající Promel. St. Pauli prohrálo čtvrté utkání v řadě a patří mu 14. příčka. TSG naopak ukončil sérii tří zápasů bez vítězství a v tabulce je na osmém místě.
Bayern potvrdil dominanci
Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v 7. kole bundesligy svého nejbližšího pronásledovatele Borussii Dortmund 2:1 a udrželi si stoprocentní bodový zisk. Před Lipskem, které zdolalo nováčka z Hamburku také 2:1, mají už pětibodový náskok. Hosté z Dortmundu prohráli v této ligové sezoně poprvé a klesli na čtvrté místo za Stuttgart.
Borussia spoléhá hlavně na skvělou defenzivu, inkasovala jen čtyři góly a čtyřikrát udržela čisté konto. Jenže v Mnichově kapitulovala už ve 22. minutě. Po Kimmichově rohovém kopu hlavičkoval do sítě Angličan Kane a s 12 góly suverénně vede střeleckou tabulku. Náskok mohl znásobit Olise, ale jeho pokus zastavila tyč.
Francouzský záložník se přece jen dočkal, když využil zaváhání Angličana Joba Bellinghama s odkopem a ve skluzu dopravil míč do sítě. Trenérovi hostů Kovačovi vyšlo střídání, Brandt si hned po příchodu na hřiště naběhl na centr a zblízka překonal Neuera. Bayern už ale vedení udržel a vyhrál všech jedenáct soutěžních zápasů, což je jeho nejlepší vstup do sezony od roku 1965.
O prodloužení domácí série Lipska na tři vítězství se postaral dvěma góly Rakušan Baumgartner. Belgičan Lokonga vstřelil první gól Hamburku na hřišti soupeře od návratu mezi elitu, ale na bod to nestačilo. Lépe si vede další nováček z Kolína nad Rýnem, který dal gól v každém zápase a povedlo se mu to i při remíze s Augsburgem 1:1, po níž mu patří sedmé místo.
Vítězná série Leverkusenu
Leverkusen venku neprohrál 37 bundesligových zápasů v řadě a i tentokrát měl partii skvěle rozehranou. Dvě branky vstřelil Španěl Grimaldo a jednu Kofane. Devatenáctiletý mladík z Kamerunu, který na jaře hrál jen druhou španělskou ligu, se trefil ve třetím zápase v řadě a Schickovi v něm roste konkurent. Mohuč dosud na svém stadionu v této sezoně gól nedala, dnes sice vstřelila hned tři, ale stejně skončila bez bodu. Výhru hostům zajistil Francouz Terrier.
Heidenheim má nejslabší útok v bundeslize, v dosavadních šesti kolech dal jen čtyři branky. Tentokrát stihl v zápase s Werderem Brémy dvě, což mu vyneslo remízu 2:2 a opuštění poslední příčky, na kterou se propadl Mönchengladbach.
Stuttgart si ve Wolfsburgu připsal čtvrtou výhru v řadě a po nepovedeném startu se po dnešním triumfu 3:0 posunul už na třetí místo. Wolfsburg naopak počtvrté za sebou prohrál, doma nepoznal radost z vítězství už 12 zápasů, což je nelichotivý klubový rekord.
Král byl po měsíci na hřišti
Union Berlín porazil v předehrávce 7. kola poslední Mönchengladbach 3:1. Dva góly Unionu vstřelil v prvním poločase Danilho Doekhi a v závěru výhru pojistil střelou z voleje kapitán Rani Khedira. Za hosty snížil ve 33. minutě na průběžných 1:2 Haris Tabakovič. Nizozemec Doekhi ve 3. minutě skóroval hlavičkou, což se mu od bundesligového debutu v srpnu 2022 povedlo už podeváté. Žádný jiný obránce v jedné z pěti největších evropských lig za toto období více branek hlavou nevstřelil.
Při třetím gólu Unionu už byl na hřišti Král, jenž zasáhl do zápasu v 76. minutě. Sedmadvacetiletý záložník si zahrál zápas poprvé od 13. září. Poslední tři duely před reprezentační pauzou strávil na lavičce a na trávník se nedostal ani v duelech národního mužstva s Chorvatskem a na Faerských ostrovech.
Mönchengladbach, který po zářijovém odvolání Gerarda Soaneho vedl počtvrté dočasný trenér Eugen Polanski, má na kontě stále jen tři body za remízy.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|7
|7
|0
|0
|27:4
|21
|2
Lipsko
|7
|5
|1
|1
|10:9
|16
|3
Stuttgart
|7
|5
|0
|2
|11:6
|15
|4
Dortmund
|7
|4
|2
|1
|13:6
|14
|5
Leverkusen
|7
|4
|2
|1
|16:11
|14
|6
Köln
|7
|3
|2
|2
|12:10
|11
|7
Frankfurt
|7
|3
|1
|3
|19:18
|10
|8
Hoffenheim
|7
|3
|1
|3
|12:12
|10
|9
Union Berlin
|7
|3
|1
|3
|11:14
|10
|10
Freiburg
|7
|2
|3
|2
|11:11
|9
|11
Hamburger
|7
|2
|2
|3
|7:10
|8
|12
Werder
|7
|2
|2
|3
|11:16
|8
|13
Augsburg
|7
|2
|1
|4
|12:14
|7
|14
St. Pauli
|7
|2
|1
|4
|8:12
|7
|15
Wolfsburg
|7
|1
|2
|4
|8:13
|5
|16
Mainz
|7
|1
|1
|5
|8:14
|4
|17
Heidenheim
|7
|1
|1
|5
|6:13
|4
|18
Mönchengladbach
|7
|0
|3
|4
|6:15
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup