Nejhorší start Sparty za 17 let. Baník nezlomila ani přes velkou převahu

Sparta se na začátku ročníku hledá, konkurence upaluje kupředu. Scénář, na který Letná v minulosti nebývala zvyklá. Po třech letech je ale opět aktuální. Po 9. kole už můžeme konstatovat, že rudí mají nejhorší vstup do sezony za posledních 17 let. Trenér Brian Priske nepovedeným startem navázal na tři roky staré trápení Václava Jílka.

Jsou to dvě různé cesty, avšak k úspěchu zatím nevede žádná. Zatímco Václav Jílek na začátku sezony 2019/20 zběsile hledal ideální složení sestavy a hráče neustále měnil, Brian Priske momentálně věří svým myšlenkám a nehodlá uhnout.

Výsledek? Oba se Spartou po devíti kolech uhráli jen 14 bodů z 27 možných, což dělá úspěšnost 52%. „V kabině je velká nespokojenost. Zápasy nevyhráváme, nejsme odměněni za svoje výkony. Chybí nám tři až pět procent navíc. Ne jen proti Baníku, ale i v předchozích zápasech, pak bychom je vyhráli,“ popisoval dánský kouč atmosféru na Letné.

Paradoxně ale v sobotu večer byla Sparta zlomení série bez výhry nejblíž – po duelu s Libercem si vytvořila největší hodnotu očekávaných branek (2,44) v ročníku a zároveň Slezanům dovolila dostat se na pouhých 0,07, což jen deklaruje, jakou měli Pražané převahu.

„Asi to vypovídá o té naší situaci. Tři zápasy jsme prošustrovali sami. Dneska jedna střela Baníku na bránu a gól. Jednoznačně jsme měli vést 2:0 nebo 3:0 v první půli a nebylo co řešit. Můžeme hrát, jak chceme, ale pokud nebudeme mít to finále, kvalitu ve vápně a před ním, tak neporazíme nikoho,“ zlobil se kapitán David Pavelka.

Priske jen přikývl. „Hlavní problém, který máme, je s produktivitou. Nedáváme dost gólů, i šancí bychom si měli vytvářet víc.“ Po tiskové konferenci si dokonce vzal slovo a zeptal se novinářů, jak vidí současnou Spartu. Kde je podle nich problém. „Nesouhra mezi útočníky Kuchtou a Čvančarou. Celkově nedostatečná kvalita v ofenzivní fázi,“ slyšel.

Sparta má stereotypní věci. Ale nefungující tým vypadá jinak, myslí si Smetana

Realita je ovšem taková, že Pražané protáhli sérii remíz na pět v řadě. Po devíti zápasech na tom byla Sparta v historii hůř jen dvakrát - před 17 lety odnesl Jaroslav Hřebík deset uhraných bodů po osmi kolech odvoláním a nahradil jej Stanislav Griga, který hned vyhrál v Teplicích. Na první místo tým ztrácel devět bodů a na konci sezony to bylo dokonce čtrnáct.

Nejtemněji ale vypadal start ročníku 1996/97. Po sezoně, kdy získala titul Slavia, rozjeli svěřenci Vlastimila Petržely sezonu s deseti body z devíti utkání. Na první místo byla ztráta osm bodů. Mužstvo převzal Jozef Chovanec a na konci sezony oslavil premiérový titul v roli trenéra.

Je podobného kousku schopná i současná letenská parta? Variant, jak bude vypadat její rozestup po úplném devátém kole, je více. V ideálním případě bude rozdíl mezi Spartou a prvním místem šest bodů. Černý scénář přinese jedenáctibodovou propast na Plzeň, což by zavánělo obřím průšvihem.

I proto už musel Priske reagovat na dotaz ohledně pevnosti vlastní pozice. „Abych byl upřímný, nestarám se o to,“ odvětil 45letý kouč. „Budu tuhle práci dělat, dokud mi někdo neřekne, abych ji dělat přestal. Snažím se tým připravit na každé utkání. Máme disciplínu, dobrý přístup. V některých aspektech dominujeme, úsilí hráčů je v pořádku. Ale nemáme body, které bychom měli mít. To si samozřejmě uvědomuju.“

Promarněná první půle

Využít příležitosti z prvního poločasu, mohla být Letná daleko víc v klidu. Očekávané góly ukazují, že právě v úvodních 45 minutách byla sparťanská ofenziva pro Baník nejnebezpečnější. Jenže Priskeho svěřenci vytěžili z převahy pouze jeden gól. Jaroslav Zelený nastřelil břevno a v dalších šancích neuspěli Tomáš Čvančara, Lukáš Sadílek či Jakub Jankto. Po vyrovnávací trefě Slezanů ve druhém poločase už nebezpečí ze strany domácích kleslo – xG spadlo z 1,75 na 0,69.