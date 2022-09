Efektivní Baník: 0 šancí, 1 střela, 1 gól. Ale do ideálu daleko, remíza je zázrak

Poslední tři výsledky a pět nasbíraných bodů, tedy polovina z celkového zisku, je pro Slezany povzbuzením. Pokud ve středu zvládnou pohárový duel v Kroměříži, prožijí reprezentační pauzu v poklidu a pohodové atmosféře. To je jedna optika, ta růžovější.

Ta druhá, kriticky analyzující, však naznačuje, že do ideálu má Baník stále daleko. Pilíře, od kterých by se měl Baník po přestávce odpíchnout a stavět na nich, jsou kromě gólmana Jana Laštůvky a stoperské dvojice Michal Frydrych, David Lischka v nedohlednu.

Ano, na Letné sice Ostravští bodovali po dlouhých sedmi letech, nicméně další ustrašený výkon fanoušky vůbec nepotěšil. Čekalo se jen na direkt, hosté nevytasili žádné zbraně. Stačí trocha čísel: nula šancí, jedna střela, dva rohy, držení míče 36 %. Kromě parádní rány Jiřího Klímy, jemuž se před šestnáctkou šťastně vykulil míč přesně do kroku, nepředvedl FCB vůbec nic. Brankář Matěj Kovář se vyloženě nudil. Sebral pár Plavšičových centrů a mohl odevzdat nezpocený dres.

„Přišlo mi, že Baník ukázal srdce a šel za bodem víc než Sparta,“ hodnotil trenér Pavel Vrba. „Ukázali jsme charakter toho, co bychom chtěli ukázat našim fanouškům. Do kvality jsme toho ale moc neukázali. Přišlo mi, že jsme mohli ukázat mnohem víc,“ dodal.

Sparta má stereotypní věci. Ale nefungující tým vypadá jinak, myslí si Smetana Video se připravuje ...

Liberec, Bohemians i Zlín, týmy, které na Spartě bodovaly před Baníkem, nabídly mnohem zajímavější podívanou. Sebevědomější, ofenzivnější, kvalitnější. Plichta je ve finále pro Vrbu vzhledem k šancím Tomáše Čvančary, Jaroslava Zeleného nebo Martina Minčeva zázrakem.

Ale taky prodloužením venkovní série neporazitelnosti. Bohemians 3:3, Jablonec 1:1, Hradec Králové 0:0 a nyní ACS 1:1 se suverénně nejhorším výkonem. „Mně nevadí, že jsme čtyřikrát remizovali venku, ale že jsme nevyhráli třikrát z pěti zápasů doma. To je to, co mi vadí a co chci, aby se do Ostravy vrátilo. To je můj problém. A ne že remizujeme na Spartě. To mi rozhodně nevadí,“ uvedl Vrba, pro kterého byl návrat do Prahy po čtyřech měsících pikantní.

Proto se nyní zkušený kouč určitě dovede vžít do role dánského kolegy Briana Priskeho, jenž na výhru čeká už měsíc. Tlak i nervozita stoupá. „Ale on mě nezná. Někde jsem se dočetl, že neví, kdo jsem, takže se k tomu nechci vyjadřovat… Možná, že už mě zná,“ odsekl.

Bude zajímavé sledovat, jak si na Bazalech spolu s datovými analytiky vyhodnotí podprůměrný desetibodový zisk po devíti kolech. A hlavně jestli se po dvoutýdenním odpočinku dostaví herní progres. Nejdřív do Vítkovic dorazí trápící se České Budějovice, ale pak přijde složitý trojboj – Liberec, Slovácko, Plzeň. To už by měl být zpět uzdravený slovenský kanonýr Ladislav Almási.

Baník venku

2. kolo: Bohemians-Baník 3:3

5. kolo: Jablonec-Baník 1:1

7. kolo: Hradec Králové-Baník 0:0

9. kolo: Sparta-Baník 1:1