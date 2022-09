Hořká premiéra kouče. Makat a věřit, velí Kováč po další prohře Pardubic

A zase 0:1! Jiný výsledek nový pardubický trenér Radoslav Kováč zatím nezná. Parta z města perníku čtyři dny po vyřazení z MOL Cupu ve Velvarech prohrála i ligovou bitvu o Ďolíček s Bohemians. „Škoda, chtěli jsme aspoň bod,“ litoval Kováč. „Co s tím? Během reprezentační přestávky potřebujeme do týmu napumpovat sebevědomí.“

S rukama v kapsách černých kalhot korzoval za postranní čárou a hlasitě hecoval svoje chlapce. Marně. Kouč Radoslav Kováč na začátku žhavé mise v Pardubicích i podruhé prohrál a jeho tým v lize zůstává poslední. Pořád má nejslabší útok i nejděravější obranu a na bezpečné pozice ztrácí už sedm bodů.

Nejdřív konec v poháru, teď další porážka v lize. Co se s tím dá dělat?

„Dál makat a věřit, že se všechno v dobré obrátí. Proti Bohemce kluci pracovali dobře, jen nám chybělo totéž, co před pár dny v poháru.“

Gól. V lize Pardubice neskórovaly už potřetí za sebou.

„S Bohemkou to bylo o první brance. Na konci první půle měl Pavel Černý šanci, ale bohužel přestřelil. Kdybychom šli do kabiny s náskokem, bylo by to příjemnější. Soupeř po pauze zvýšil aktivitu a Jánoš vykouzlil krásný gól.“

Do konce zbývalo přes půl hodiny, času bylo dost. Čím to, že jste znovu zůstali na nule?

„Měli jsme pár šancí, ale nic se neujalo. Chtěli jsme minimálně bod, takže jsme zklamaní. Přitom jsme měli slušnou organizaci, všichni tři stopeři odehráli dobrý zápas. Často jsme měli krátké hřiště a předvedli zajímavé věci, ovšem znovu končíme u těch gólů. Hrát na 0:0 je vždycky složité a bohužel pro nás to Jány trefil moc dobře.“

Jak zlomit zoufalou gólovou bilanci?

„Tlačit se do koncovky a proměňovat šance. Začali jsme tím, že jsme zlepšili počet hráčů ve vápně: místo jednoho tam konečně byli tři nebo čtyři. I útočník Černý se pohyboval na ose a v šestnáctce to byl náš stěžejní hráč.“

Zápas se povedl i záložníkovi Vojtěchu Sychrovi. Může právě on pomoct k pardubickému vzkříšení a posunu z posledního místa?

„Jednoznačně, tyhle hráče potřebujeme. Je to mladý kluk, podobně dynamický je i třeba devatenáctiletý Mareš. Nahoře chceme rychlost a Vojta měl za úkol to rozbíhat. I tohle byla změna ve srovnání s pohárem: ve Velvarech za obranu nikdo nechodil. Přitom právě o téhle dovednosti je dnešní fotbal.“

A co kapitán Jan Jeřábek, jenž se dává dohromady po operaci kolena? Jak moc vám chybí ve chvíli, kdy se potřebujete dostat z krize?

„Je jasné, že jeho zkušenosti by nám pomohly. Je to ostřílený kluk, drží prostor a nebojí se hrát pod tlakem. Navíc má skvělé souboje v obranné šestnáctce. Snad se brzy vrátí.“

Po reprezentační pauze vás čeká partie s Teplicemi, které jsou čtvrté od konce. Co s týmem provedete, aby se zvednul?

„Nebo to snadné, protože nám někteří hráči odjíždějí na reprezentace. Zbytek týmu budeme zvedat a bavit se o sebevědomí. Kluci umí hrát fotbal, což víme už od prvního tréninku. Teď to potřebujeme potvrdit i v zápasech.“