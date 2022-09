Expert Kotal o faulu Santose: Pustil bych to. Podržel by na Letné Priskeho?

Byl šlágr mezi Plzní a Slavií rozhodnut už v první minutě po zákroku Eduarda Santose, penaltě a červené kartě?

„Plzni vyloučení hodně pomohlo. Navíc dala gól, takže mohla hrát trpělivě. Umí držet balon, vychází z obrany, což je jejím hlavním projevem. Kontrolovala zápas. Slavia se sice i v deseti snažila napadat, ale snížený počet byl znát. Plzeň má vyzrálé hráče, Slavia moc šancí na úspěch neměla.“

Pískal byste pokutový kop?

„Hodně jsem nad tím přemýšlel. Já bych to pustil, ale je fakt, že Santos po Mosquerovi sáhl rukou, což má být červená karta. Jak se říká, kontakt tam byl. (usmívá se) Mosquera tomu hodně pomohl, víme dobře, že on padá rád. Rozhodčí asi nic jiného než červenou dát nemůže, i když to nebyla tisíciprocentní šance. Obhájí si to, ale bylo to hodně přísné.“

Hlavním aktérem situace byl ze strany Plzně Jhon Mosquera. To je trochu fotbalový zmetek, že?

„(směje se) Je to tak. Je to prakticky jediný