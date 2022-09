INSIDER: Vrba si protiřečí, Priske je jako vyfouknutý balonek z pouti

V minulé sezoně o plzeňské Viktorii prohlásil, že její fotbal na rozdíl od toho v podání pražské Slavie neinspiruje. A měl vcelku pravdu. Jenže pak i trenér Martin Hašek sledoval, jak to Plzeň dotáhla k titulu, prosvištěla do Champions League a po nedělní výhře 3:0 nad slávisty vede o tři body nejvyšší domácí soutěž. Sezona rozjetá na další triumf? „Titul a Liga mistrů Plzni zvedly sebevědomí a urychlily zrání týmu,“ míní Hašek. „Slavia potřebuje, aby se jí uzdravili hráči, Sparta se točí v bludném kruhu. Nikam se neposunula, jestli ještě neklesá,“ srovnává největší konkurenty v dalším díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER.

V něm se vrací k celkovému vývoji západočeského klubu a věnuje se podrobněji nedělnímu napjatě očekávanému utkání se Slavií, které vlastně skončilo dřív, než začalo. Jeho ráz totiž určila už první minuta, ve které byl vyloučen chybující „recidivista“ stoper Eduardo Santos. Hašek hodnotí jeho počínání i způsob, kterým se k celé situaci zakončenou faulem na Jhona Mosqueru, penaltou a vedoucím gólem domácích postavil trenér Jindřich Trpišovský. Na Santosovu adresu pak dodává: „Je to pro něj bod zlomu.“

Hašek se věnuje také druhému šlágru mezi Spartou a Baníkem, který se nesl ve znamení návratu trenéra Pavla Vrby na Letnou, kde ještě na jaře působil. Než se vydal zpátky na dlouhou cestu do Ostravy s bodem za remízu 1:1, zaujal několika výroky. Třeba že Letenští měli přes léto získat dva tři rozdílové hráče. Nebo že pokud jde o jeho předčasný konec, „to se stává trenérům mužstev, která mají možná větší ambice než hráčskou kvalitu“. Jeho nadřízení přitom v zimě tvrdili, že nabízenou možnost dalších posil odmítal. „Jestli to opravdu prohlásil, je to protimluv, protiřečí si,“ glosuje Vrbova slova Hašek, jenž letenské lavičce také velel. „To se ve fotbale stává, jen si to lidé jako já pamatují,“ usmívá se. Hlavní problém Sparty pak podle něho není tolik ve výběru nových hráčů jako v prostředí, do něhož přicházejí.

Vedle toho prozrazuje, jakým dojmem na něho působil sparťanský trenér Brian Priske na začátku sezony po svém příchodu a nyní, po pěti remízách v řadě. „Přirovnal bych to asi k tomu, když si přineseš domů balonek z pouti: nejdřív lítá nahoru ke stropu, a potom už se začne jenom vznášet a padat k zemi, protože se vyfoukává. Na Priskem je vidět, že to na něho doléhá,“ líčí svůj dojem. Ostrý názor pak má na kolečko s hráči, které dánský kouč svolává bezprostředně po každém zápase ještě na hřišti.

