Z číšníka lídrem iSport indexu. Proč je Puškáč výš než konkurent Tecl?

Oba řádí na Praze 10. Oba jsou tahouni svých klubů. Jeden v červenobílé, druhý v zelenobílé kombinaci. Jeden je nejlepší střelec ligy, druhý zase po 9. kole táhne průběžnou tabulku iSport indexu. Stanislav Tecl ze Slavie vs David Puškáč z Bohemians. Co je odlišuje?

Logicky se na jazyk vkrádá otázka, proč je v čele indexu autor tří branek, z čehož dvě byly z pokutových kopů, a ne osmigólový matador z Edenu? Následující řádky se pokusí vše vysvětlit.

Hlavním klíčem k úspěchu v iSport indexu je ofenzivní konzistentnost. Že nasázíte víc branek z vás ještě nedělá nejpřínosnějšího útočného hráče FORTUNA:LIGY.

Devětadvacetiletý Puškáč se během devíti kol pouze jednou propadl pod známku 7 - ve druhém kole proti Baníku si nepřipsal gól ani asistenci a index založený na datech společnosti Wyscout jej ohodnotil známkou 5,49. Slávista Tecl měl podprůměrných zápasů více - nevyšel mu úvodní duel sezony (3,75) a sedmé kolo (4,67).

Ale pojďme k samotnému získávání bodů. Čím je plavovlasý forvard tedy úspěšný? Ač má Tecl navrch v tabulce střelců pět branek, ve střelbě obecně je před útočníkem Bohemians jen o tři desetiny. Klokan sice vstřelil dva góly z pokutových kopů, ale i na ně index pamatuje a nepřičítá za ně stejný počet bodů jako za klasické zakončení z pokutového území.

Puškáčovi navíc v dosavadních devíti zápasech byly odečteny body za promarněnou šanci jen dvakrát, kdežto reprezentačnímu útočníkovi třikrát. Co to znamená? Pokud je xG (hodnota očekávaných gólů) střely vyšší než 0,25 a neskončí gólem, hráči se strhávají body.

Staršího forvarda předčí útočník Bohemians i v soubojích či driblinku. Platný je navíc ve výstavbě - z útočníků, kteří v tomto ročníku odehráli alespoň 500 minut, zvládl Puškáč nejvíce hlavičkových soubojů s úspěšností 41 %, což jej řadí mezi nejlepší hlavičkáře.

Zajímavé by bylo sledovat, jak by si Puškáč vedl v silnějším klubu než jsou Bohemians. Už v minulosti kolem něj kroužil Baník či Plzeň. Podle informací iSport.cz vyšel například pražské Slavii v datových analýzách velmi zajímavě, ale limitují ho častá zranění a věk. I tak má ale průběžný lídr iSport indexu slušnou kariéru. Ještě před pár lety mu hrozilo, že z něj profesionální fotbalista nikdy nebude.

S fotbalem začínal v Karviné, ale velké štěstí tam neudělal. V jednadvaceti onemocněl mononukleózou a místo nové smlouvy si po uzdravení musel hledat angažmá. Prošel skoro celý rodný region: Zábřeh, Orlovou, Petrovice, Petřkovice… „Pomalu jsem s fotbalem končil,“ přiznal Puškáč na jaře v rozhovoru pro iSport.cz.

Hrál divizi, vedle toho dělal skladníka ve stavebninách a pak číšníka. „Byla to docela makačka. Když jsem se vrátil do profifotbalu, začal jsem si všeho mnohem víc vážit,“ vyprávěl Puškáč. Na konci roku 2016 ho oslovil tehdejší opavský sportovní manažer Alois Grussmann: „Nechceš to u nás zkusit?“

Slezané mu resuscitovali kariéru. V jejich dresu se odrazil a rázem se o šikovného leváka začal zajímat regionální rival Baník. Za působení trenéra Bohumila Páníka měl do Ostravy už téměř namířeno, ale vše se zaseklo na odstupném 2,5 milionu korun. A tak se Puškáč vydal do Ďolíčku, kde podepsal lukrativní kontrakt. Loni v létě si na něj v Baníku ještě jednou vzpomněli a nabízeli poslat do Prahy téměř pětinásobek, co požadovala Opava.

Neuspěli. A tak se upekl transfer Ladislava Almásiho. Ani ten by se v iSport indexu neztratil. Podle simulace minulé sezony by patřil do top pětice nejlepších hráčů.

David Puškáč ve F:L 2022/23

Kolo Soupeř Gól/asistence iSport Index 1. Jablonec asistence 7.21 2. Baník X 5.49 3. Teplice - - 4. Hradec gól 8.21 5. Sparta asistence 7.89 6. Budějovice gól 8.22 7. Brno gól 7.22 8. Liberec X 7.15 9. Pardubice X 7.57

