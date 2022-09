Vysvědčení 14 posil Plzně: trefené bingo, odchod po úletu i zranění

Před sezonou roztočila plzeňská Viktoria divoký přestupový tanec. Do týmu přivedla postupně 14 fotbalistů, aby „vytunila“ kádr pro zápasy v Evropě. Aktivní byla do poslední chvíle transferového okna, zvlášť, když klapl senzační postup do Ligy mistrů spojený se stamilionovými příjmy. Kdo se ve Viktorii chytil, kdo naopak dopadl naprostým fiaskem? Přinášíme kompletní přehled včetně statistik jednotlivých posil.

Václav PILAŘ

záložník, 33 let, Jablonec

Zápasy: 11

Odehrané minuty: 346

Góly, asistence: 1+0

Návrat zkušeného záložníka se Plzni vyplácí. Pilař sice nepronikl do elitní jedenáctky, přesto naskočil do jedenácti ze šestnácti možných zápasů. Rozhodl proti mateřskému Hradci, když zasáhne do utkání, vždy je platným hráčem. Velmi dobře nahradil zraněného Jana Sýkoru proti Slavii, kvůli zranění ofenzivního univerzála je možné, že se po reprezentační pauze do hry podívá ještě víc. Zásadní je, že mu drží zdraví, zvládl celou přípravu a týmu i z lavičky pomáhá.