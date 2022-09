Tvrdík o „všehoschopném“ Šádkovi, dohodě se Spartou a podpoře Příhodovi

Jaroslav Tvrdík se rozpovídal o rozhodčích, Eduardu Santosovi i plzeňském bossovi Adolfu Šádkovi • FOTO: Koláž iSport.cz Od neděle drnčí fotbalovým prostředím témata spojená s událostmi během šlágru 9. kola FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Slavií ve Štruncových sadech. Nejen o nich mluvil šéf „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík v tradičních Hovorech z Edenu. Deník Sport vybral pět klíčových bodů, autorsky je zkrátil a okomentoval. Tvrdík se nezvykle otevřeně opřel do plzeňského šíbra Adolfa Šádka, mluvil o partnerské schůzce s vedením Sparty, vyjádřil podporu komisi rozhodčích a komentoval i slávistické problémy se jmény Bílek a Santos.

Msta fanouškům před šlágrem? Jaroslav Tvrdík: „Tyhle situace nikdy nejsou černobílé, nebo červenobílé… (smích) Tahle taky ne. V posledních letech přestávají být zápasy s Plzní střetem s běžným ligovým soupeřem, jsou vyhrocenější, s exponovanější atmosférou. Přijde mi, že určitou předehrou bylo poslední dění ve vzájemném utkání na Slavii, majitel Plzně se tu nějak zachoval, a tohle mi bez zlé vůle přijde jako reakce, rád bych se přitom zbavil dojmu, že to bylo něco jako pomsta našim fanouškům. Kontrola před zápasem v dešti nebyla ani ponižující, ale nepřijatelná, to k fotbalu nepatří, a když už se klub rozhodl postupovat proti pyru, mělo to samé proběhnout i směrem k fanouškům domácích, protože jsou klubem opakovaně trestaným za pyro, ale to majitel Plzně neudělal. Někde jsem četl, že pokud se k fanouškům budete chovat jako ke zvěři, zvěř z nich uděláte. Tohle se prostě stát nemělo a majitel Plzně mi za to opravdu vyjádřil omluvu, že jemu samotnému se nelíbilo, jak agentura kontrolu provedla. Ale jestliže má Plzeň v ochrance svoje ultras, kteří se tak ještě během chování k našim fanouškům označí, je to, jako když pustíte do arény 600 bejků a vytáhnete červený hadr a doufáte, že vás nerozdupou. Rozdupou. A proč říkám, že to není černobílé? Odsuzuji a jsem pro to potrestat každého fanouška, který se dopustil ničení na majetku nebo násilí vůči ostatním divákům, jakkoli mi to zatím žádná informace nepotvrzuje. I když byli naši fans vyprovokováni, neměli žádné právo ničit majetek a každý takový by už nikdy na fotbal neměl přijít, za to má Viktoria moji podporu a omlouvám se, jestli k ničení majetku došlo. Jestli dostaneme objektivní informace od Viktorie nebo od policie, přijmeme k takovým fanouškům naše opatření.“ Komentář iSport.cz: Vyvolat nenávist fanoušků hostí trapnou a ponižující kontrolou obuvi? Ano, nepřípustné. Nezajistit dostatek občerstvení? Také nepřípustné. Naverbovat do ochranky ultras? Nepřípustné a nepochopitelné najednou. Dokonalý kruh zlovůle. Ale Jaroslav Tvrdík boduje zvlášť v momentě, kdy i vlastním příznivcům vzkazuje, že kdo ničí cizí majetek, neměl by se už na stadion podívat. Český fotbal by si prostě zasloužil obecně lepší prostředí. Šádek by měl jít příkladem, jestli chceme změnit fotbalové prostředí, říká Šmicer Video se připravuje ...

Šádek: Schopný. Všehoschopný Jaroslav Tvrdík: „Za mě je o to nepříjemnější, že je místopředseda LFA, funkcionář a jestli předvede na svém stadionu tohle, je to pak o nějaké reakci celé ligy. Profesionální soutěž hraje v Česku šestnáct klubů v první lize a šestnáct ve druhé a musíme si tam být všichni rovni, tomu se říká regulérnost soutěže. Není možné, aby byly malé kluby bity na úkor tří velkých, není možné, aby byl zvýhodňován jeden ze tří velkých na úkor zbylých dvou. A potom je tu Adolf Šádek, místopředseda LFA, kde je nejsilnější postavou. Je mimořádně schopný, ale nesmí být schopný všeho. On už byl potrestán za to, že vstoupil do technického prostoru, teď se toho dopustil znovu, jednou šel uklidnit fanoušky, respekt, ale nebyl tam jen jednou, nemůže si to dovolit. Jestli jste funkcionář fotbalu, musíte jít pozitivním příkladem, dvakrát zvlášť, když je taky členem výkonného výboru fotbalové vlády. On se nemůže k ploše ani k technickému sektoru ani přiblížit, protože je nadřízený komise rozhodčích. Nemůže si dovolit vyvolávat nějaké pochybnosti nebo spekulace, nemůže zneužívat své pozice, že ve fotbale může všechno. Svou funkcionářskou energii musí kontrolovat a nesmí si dovolit vznik situací, ve kterých může být obviněn ze zneužívání své pozice.“ Komentář iSport.cz: Tak, Adolf Šádek už se bohatším, kterým čas od času vypije rybník, začíná definitivně zajídat. To je jeden úhel pohledu. Jenže je tu i ten druhý. Jaký? Že si za kritiku může Šádek sám a nemá se co divit, že jeho chování vyvolává pochybnosti a kontroverze. A to jak jeho vlastní projev – v technické zóně – tak i jeho konání v šedi a přítmí českého fotbalového zákulisí, kde se orientuje jako málokdo jiný. Plzeň - Slavia: Šádek důrazně domlouvá domácím fanouškům Video se připravuje ...

Se Spartou podpora Příhodovi Jaroslav Tvrdík: „Sešel jsem se v týdnu s generálním ředitelem Sparty Františkem Čuprem, domluvili jsme se na dvou zásadních věcech. Za prvé, že Sparta a Slavia budou žádat co nejrychlejší zavedení ofsajdové lajny. Domluvili jsme se, že zaplatíme náklady na pořízení tohoto klíčového systému rovným dílem, Jde o reakci na události posledních kol, kdy je zřetelné, že řada ofsajdů vyvolává velké otázky a bez kalibrované čáry je nelze objektivně posuzovat. Druhý závěr: vím, že řada fanoušků vložila důvěru do předsedy komise rozhodčích Radka Příhody a teď mají pocit, že jejich důvěru nenaplňuje. I za Spartu říkám, že stále stojíme za současnou komisí, předseda má naši plnou podporu a myslíme si, že to musí být právě tahle komise, která zjedná nápravu situací, které v posledních kolech mohly vyvolat pochybnosti. I rozhodčí by měli vědět, že tahle komise má důvěru klubů a jestli nebudou předvádět výkony, jaké se očekávají, tak musí skončit, v tomto nesmí komise hnout ani o milimetr. Rozpočty nás a Sparty se blíží miliardě, investujeme do fotbalu stovky milionů, nesmí existovat pochybnosti o regulérnosti soutěže. Třeba Sparta měla mít, nevím, o čtyři, šest bodů víc a některé výkony rozhodčích vůči ní jsou zarážející. Když porovnám zákroky písknuté vůči třeba Olomouci, pak vůči Plzni, je to jiný standard. To je to, co vadí fanouškům.“ Komentář iSport.cz: Není to zrovna obvyklý jev, aby se v českém fotbale současná Slavia a Sparta - jinak nesmiřitelní rivalové - v něčem spojili. Navíc zvlášť když jde o tak delikátní téma jako jsou rozhodčí. Nicméně tahle slova podpory mohou být pro komisi Radka Příhody, která postupně odřezává z listin profláklé tváře a složitě bojuje v poberbrovském světě s hordou rozhodčích-nováčků o důvěru, hodně důležitá. Není totiž až tak složité odhadnout, komu odchod sudích s toxickou minulostí nejspíš nevoní a snaží se pozici komise oslabit… Penalta a ČK pro Santose správně, tvrdí Komise. Co ofsajd a desítka na Letné? Video se připravuje ...

Santos: Ne posila, ale přítěž Jaroslav Tvrdík: „Byl nejžhavějším zbožím na trhu, stály o něj Sparta i Plzeň, má všechny předpoklady. Jeho dosavadní výkony jsou ale zklamáním, spousta neúspěchů jde na vrub tohoto hráče, buď je způsobil, nebo vystavil zbytek týmu složité situaci. Střídá vynikající výkony s něčím, co bych nazval obrovskou laxností a teď pro klub není posilou, ale přítěží. Budu s ním a Jiřím Bílkem hovořit, abychom hráče pochopili, pro setrvání ve Slavii teď od něj budeme očekávat obrovskou dřinu. Za mě je jeho rychlý návrat do áčka úplně vyloučený. Nezasahoval jsem nikdy trenérům do práce a nebudu to dělat ani teď. Za mě si ale umím složitě představit, že se zpátky do áčka vrátí bez toho, že třeba ve třech zápasech béčka neukáže, že je schopen hrát ve stodesetiprocentní koncentraci celý zápas. Musí si uvědomit, jakou odpovědnost každý hráč ve Slavii má vůči klubu a fanouškům a buď se z toho vzpamatuje, nebo to není hráč pro Slavii, takhle jednoduché to je. Dostal velkou důvěru, až nevídanou, ale udělal spoustu chyb a v té zkoušce neobstál. Nevyhazujeme ho, má stále čas nás přesvědčit. Za mě ale cesta zpátky do áčka vede přes béčko a fantastické výkony.“ Komentář iSport.cz: Pokud Eduarda Santose opravdu čeká pár týdnů v béčku, chtělo by se znát aktuální pocity trenéra Jindřicha Trpišovského. Jasně, že vám taky poví, že se má Santos fofrem srovnat, ale jít do října se dvěma stopery, to je sakra málo. Ještě míň než se třemi, a i to je celkem málo… Santosovy ligové hrubky: Podívejte se na stoperovy individuální chyby v Karviné i Slavii Video se připravuje ...