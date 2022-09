„Obluda“ Chorý vs. Ševčík: Jako když slon odhání ušima komára, říká Hašek

Zastavit dvoumetrového obra, když se dá do pohybu a vymrští se do vzduchu, to je pro bránící hráče ve FORTUNA:LIZE někdy až nadlidský úkol. „Gólová obluda,“ říká o plzeňském útočníkovi Tomáši Chorém s úsměvem trenér Martin Hašek. Ani slávisté si s ním v posledním zápase na západě Čech (3:0) neporadili: Chorému se měl alespoň motat pod nohama o 28 centimetrů menší střízlík Petr Ševčík. Na první dobrou hodně zvláštní volba, vlastně fotbalová (sebe)vražda. „Je to snaha, jako když kolem slona létá komár a on takhle dělá ušima a odhání ho. Není to vůbec jednoduché,“ říká bývalý kouč Sparty či Liberce ve speciálním videorozhovoru.