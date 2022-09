Liga i během MS v Kataru? Bylo to ve hře, řekl Tvrdík. Ale nápad padl

A sice tak, že by se po skončení základních skupin, tedy počínaje začátkem prosince, odehrály tři „lednové zápasy“.

Jako první tuto možnost vynesl na veřejnost Jaroslav Tvrdík v rámci klubového pořadu Hovory z Edenu. „Vedení Ligové fotbalové asociace přišlo s návrhem prodloužení ligy. Grémium LFA posuzuje návrh, že by se liga hrála ještě další tři kola a končila by kolem 10. prosince. Nezačínala by 30. ledna, ale o tři týdny později. Ten nápad považuji za rozumný, je dobrý, ale nevím, zda je technicky realizovatelný.“

Zda je realizovatelný, a to především kvůli možnému odporu FIFA, už nezjistíme. Nápad padl. „Ukázalo se, že pro kluby jsou komplikace spojené se změnou termínovky větší než případný benefit,“ vysvětluje Dušan Svoboda, předseda ligy.

Tím benefitem se míní příznivější počasí, lepší terény, vyšší návštěvnost a úspora za energie. Ta především. „To byl opravdu hlavní motiv. Aby se v klubech ušetřilo za topení, protože v listopadu je jiné klima než v únoru, to za prvé. A za druhé, ke konci roku končí části klubů fixace cen energií,“ říká Svoboda.

Jenže kluby změnu nechtěly. „Zjistili jsme, že to není tak dramatické, většina klubů má topení řešené přes dálkové vytápění a ne přes plynové kotelny... Navíc už měly zařízená soustředění, hráči mají zařízené dovolené a tak dále,“ doplňuje ligový předseda.

Takže nakonec ani nedošlo k jednání s FIFA, zda by jí česká ligová konkurence – z níž do Kataru pravděpodobně nepojede jediný hráč – nebyla proti mysli. „Bylo by to složité, museli bychom požádat o výjimku, ale když se chce, možné je leccos,“ říká Svoboda.

Ale nic z toho nebude, takže platí: