Zklamaný Bílek: Bod jsme spíš získali. Po zákroku na Pilaře chtěl penaltu

Berete remízu 1:1?

„Vedli jsme 1:0, ve druhé půli měl soupeř šance. Dostal se do nebezpečných situací, kdy nás dvakrát během chvilky podržel Marián Tvrdoň. Možná tam byl penaltový zákrok na Pilaře, ale celkově jsme bod spíš získali.“

Jak je možné, že vás Bohemians ve druhé půlce tak přehrávali?

„My jsme v úvodu dobře kombinovali, drželi balon. Asi jsme si mysleli, že to půjde poměrně snadno jen fotbalovostí. Bohemka do toho víc šlapala už ve druhé části první půle. Přidala na agresivitě, hrála jednoduše na dlouhé balony dopředu. Měli jsme s tím problémy. Ztráceli jsme velmi lacině balony v nebezpečných prostorech. Soupeř chodil do přečíslení, kopal rohy a byly z toho závary před naší bránou.“

Bál jste se o výsledek?

„Ve druhé půli si domácí pro nás vytvářeli nepříjemné situace. Utkání jsme také chtěli vyhrát, hrálo se nahoru dolů, to Bohemce svědčilo, když měla prostor. Třeba střídající Drchal do druhého poločasu vstoupil poměrně dobře, přežili jsme těžké chvilky. Škoda, že jsme inkasovali po standardce.“

Měla se po zákroku na Pilaře kopat penalta?

„Viděli to kolegové, ještě během zápasu mi říkali, že to byl penaltový zákrok. Sudímu jsem říkal, aby se na to šel podívat, on na to nereagoval.“

Bohemians - Plzeň: Hosté chtějí penaltu. Hůlka podťal Pilaře ve vápně, nejdřív ale trefil míč Video se připravuje ...

Předtím ale Pilař šlápl na nohu Hronkovi.

„Ale Venca šel do hlavy, tohle penaltový zákrok nebyl. Když jdou dva hráči do hlavy, pak padají a jeden druhého přišlápne, to není penaltový zákrok. Ale když dojde ke kontaktu na zemi jeden na jednoho, to je pokutový kop. Ale už to moc rozebíráme, nepískl to, nedá se nic dělat.“

Proč dostal místo zraněného Staňka důvěru Marián Tvrdoň?

„Marián to zvládl dobře, není jednoduché tady hrát, v Ďolíčku je hodně bouřlivá kulisa. Ve druhé půli nás podržel při dvou těžkých situacích, chytil během chvíle dvě těžké střely.“

Jak to vypadá se Staňkovým návratem?

„Jindra momentálně chytat nemůže, ale každým dnem se jeho stav lepší.“

Co zlepšit do úterního zápasu Ligy mistrů na Bayernu?

„Je evidentní, že musíme přidat. Máme dobré mužstvo, fotbalové, ale agresivitou a důrazem nemůžeme být horší. V některých fázích zápasu jsme pokulhávali, tohle musíme změnit. Na Bayernu to v úterý bude o něčem jiném.“

Mrzí vás, že jste ztratili body, které jste získali výhrou nad Slavií?

„Za celý průběh zápasu jsme bod spíš získali. Domácí hráli dobře a byli nepříjemní, měli tam situace, které zaváněly gólem. Nemůžeme si myslet, že budeme soupeře válcovat celou dobu utkání. Porazili jsme Slavii a získali cenné body, tady jsme neprohráli. Bod bereme, ale musíme přidat.“