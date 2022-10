Veselý: Nebrali nás vážně, chceme respekt. Chválil náhradníky i sudího

Jak hodnotíte zápas?

„Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli, druhý poločas byl určitě pro diváka zajímavější. První od nás byl pasivní, inkasovali jsme branku ze situace, která ani nebyla šance, jen dobře vyřešená individuální akce Mosquery. Nereagovali jsme špatně, ale nebyli jsme schopní se dobrat do vyložené šance. Bylo to na mě moc opatrné. Druhý poločas byl diametrálně odlišný, soupeře jsme dostali v jednu chvíli pod ohromný tlak a sahali jsme po třech bodech."

Jste spokojený s bodem?

„Musím ho vzít, protože hrajete proti účastníkovi LM. Ale když v 90. minutě trefíte břevno a máte další šance, přijde mi to neskromně škoda. Bod beru, ale jsem zklamaný. Takovýhle zápas chci vyhrát. Díky klukům, jak to odmakali. A musím pochválit střídající hráče.

Co říct k Václavu Drchalovi. Dal gól a měl celou řadu zajímavých situací.

„Proto jsem ho tady chtěl. Věděl jsem, co má za kvalitu. On věděl, že přichází do týmu, kterému se docela daří, že hráči nahoře mají kvalitu a že si trošku počká. Říkal jsem mu to od začátku, co jsme spolu jednali a on s tím byl v pohodě. O to víc jsem ho chtěl. Cítil, že by mu styl, co hrajeme, mohl sedět. Odehrál výborně pohár, tam se poprvé adaptoval, teď přišla šance a on ji chytil. Určitě máme kvalitnější lavičku než v minulosti, a o to jsme silnější.“

Řekl si o základ?

„Uvidíme, jaký bude zdravotní stav. My jsme s lavičkou hodně pracovali v týdnu, aby hráči byli nachystaní. Když je někdo na lavičce, neznamená to, že je páté kolo u vozu nebo že s ním nepočítám. Je tu kádr, který má kvalitu a my se rozhodujeme i podle soupeře. Je dobré, že jsou všichni trošku na špičkách. A všech pět střídajících hráčů zatlačilo na ty ze základu, aby se začali trošku víc bát a trošku víc tahat.“

Jak těžké je dávat nahoru jiného hráče, když funguje trojice Puškáč, Hronek, Květ?

„Ti tři se cítí dobře, ale hráč v útočné formaci musí mít čísla. To oni tři mají, i když jim malinko poklesla. Drchal si o to výrazně řekl v poháru, teď se tam natlačí Erik Prekop, je tam i Láďa Mužík… A jen konkurence dělá kvalitu týmu.“

Jak se vám kouká na třetí místo v tabulce?

„Až tam budeme v zimě, tak vám něco řeknu. Teď máme stejně bodů na předposlední místo jako na druhé. Ale nahoře se nám líbí a od začátku chceme být co nejvýš to jde.“

Co říkáte na vašeho fanouška, který vběhl na hřiště?

„Ani nevím, jestli to byl náš fanoušek. Nepřišlo mi, že byl v našich barvách, spíš nějaký cizinec, třeba nějaká sázka. Netrvalo to věčnost a nebudeme se na to vymlouvat. Nejsem odborník na security, ale když na stadionu nechceme mít dvoumetrové ploty, tak tu můžete mít ochranky kolik chcete... Spíš jde o to, aby byly takové tresty pro ty lidi, nějaké zákazy vstupu a tak.“

Proháněli jste lídra ligy, je to další důkaz progresu týmu?

„Těší mě to, protože bychom chtěli, aby se nás soupeři začali bát. Přišlo mi, že nás nebrali moc vážně. Jedním deníkem jsme byli pasováni na kandidáta sestupu. Chceme získávat respekt, aby s námi soupeři úplně nechtěli hrát. A aby to nebylo jen o bojovnosti, máme i dost fotbalových věcí. Chceme, aby zůstalo DNA Bohemky, agresivita a presink, aby se něco dělo. Ale chceme k tomu přidat i fotbalovost, výstavbu hry. Ve druhém poločase to bylo vidět. Takovéhle zápasy se nám hrají líp než s týmy zespoda. Nejlepší zápasy za mě byly s Baníkem a Plzní, když oba soupeři chtějí hrát. Když to soupeř zavře a je zakopaný ve vápně, tak jsme ještě nedozráli do toho, abychom si s tím poradili. To je na nás trenérech, je to náš hendikep. Pro mě je to celé evoluce hry, snažíme se posouvat, být co nejvýš v tabulce a vyhrát. A budeme chtít vyhrát i na Slovácku.“

Trenér Bílek mluvil o penaltě po zákroku na Pilaře, jak jste to viděl vy?

„Neviděl jsem opakovačku, ale třeba jsem viděl Mosqueru, který dopadl na našeho hráče. To je stejná penalta jako před dvěma týdny… Pochválil bych rozhodčího Zelinku, myslím, že odpískal velmi těžký zápas. Týmy si nic nedarovaly, bylo hodně osobních soubojů, jsou tam siloví hráči… Všichni do sebe šli, byť se u nás stala dvě zranění. Týmy se do sebe pustily naplno a pro rozhodčího je těžké každý zákrok posoudit. Penalta by byla hodně přísná. Pokud by měla takový zápas rozhodnout penalta, musela by být stoprocentní. Ale třeba mě záznam usvědčí, že byla. Nevím.“

