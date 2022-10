Drama na Letné: Kuchtův první úder, hradecká impotence a VAR ve varu

Video se připravuje ... Neproměněné šance budou Hradec Králové budit ze snu. Na Spartě si vypracoval tutovek na několik zápasů, jenže proměnil jen jednu. V druhém poločase pak o hubený náskok 1:0 přišel po dvou standardních situacích domácích. Zejména ta druhá, z které se prosadil poprvé v sezoně Jan Kuchta, se velmi emotivně rozebírala. Předcházela jí totiž jemná teč Ladislava Krejčího, v tu chvíli stál střelec rozhodujícího gólu v ofsajdovém postavení…Projděte si, co všechno zápas přinesl.

Kuchtovo gólové poprvé Čtyři zápasy vyšel střelecky naprázdno. Už se viditelně trápil, postupně se i přestával dostávat do většího počtu příležitostí. Spíš se proměnil v nahrávače, po asistenci si připsal v předešlých duelech proti Teplicím i Baníku. V momentě, kdy to ovšem Sparta nejvíc potřebovala, Jan Kuchta udeřil. Jeho hlavička z 57. minuty dokonala obrat v početním oslabení a stanovila konečný výsledek domácího střetu s Hradcem Králové. „Přišel jsem, abych byl Spartě prospěšný. Myslím, že se po disciplinárním trestu už dostávám do svého optima, ve druhé půli s Hradcem jsem ukázal, že se starý Kuchta vrací. Snad to bude gradovat," doufal Kuchta. Sparta - Hradec Králové: Kuchta po Höjerově centru otočil na 2:1! Krejčí se ale dotkl míče

Kovář jako spasitel Nebýt jeho, Sparta nemohla na bodový zisk v souboji s Východočechy pomýšlet. Ani trochu. Matěj Kovář ale v sobotu večer ukázal třídu, hráče Hradce doslova umučil. Famózním zákrokem odmítl tutovku Vojtěcha Smrže, následně vychytal i Filipa Kubalu. V úvodu sice zaváhal při rozehrávce, od té doby byl ale naprosto jistý. Vyzařovaly z něj klid a jistota. Už v nedávné baráži o EURO jednadvacítek Kovář zářil, teď parádní formu ještě podtrhl. „Jeho výkon byl opravdu dobrý. Jsem za něj rád, že si konečně mohl připsat výhru, a zároveň předvedl několik klíčových zákroků. Je to budoucnost českého fotbalu," zdůraznil trenér Brian Priske. Sparta - Hradec Králové: Kovář zachránil Letenské před druhým gólem! Chytil Smržův pokus

První poločas na ručník Navzdory předchozím pěti remízám v řadě byli fanoušci Sparty natěšení. Věřili, že reprezentační přestávka spící mužstvo probere. Z toho, co ovšem viděli v prvním poločase, museli být totálně vyděšení. Letenští totiž působili jako tým, který vůbec neví, co má hrát. Brzy inkasovali, následně šli po hloupém faulu Tomáše Čvančary do deseti. K tomu všemu navíc představení plné nepřesností, nedorazů, až udivující laxnosti v defenzivě… „Byl jsem na ně hodně naštvaný, protože náš vstup do zápasu nebyl akceptovatelný. Úvodních třicet minut bylo ošklivých," nekličkoval Priske. Sparta - Hradec Králové: Kubala využil pomalé rozehrávky a Krejčího chyby, 0:1!

Výteční V K, ale… Třikrát za sebou Hradec v lize neskóroval, Miroslav Koubek si stěžoval na slabší formu hrotových útočníků. Na Spartě ale Daniel Vašulín s Filipem Kubalou zářili. Napadáním, agresivitou a výtečným běžeckým výkonem nutili Spartu k hrubým chybám. Dosud všechno v pořádku. Jenže v zakončení si vedli prachbídně. Kubala sice jednou skóroval, další šance zavraždil. Stejně tak Vašulín. Být forvardi produktivnější, Východočeši by Spartu sesekali už v prvním poločase. „Mohli dát dohromady pět branek," ucedil kouč „votroků". Sparta - Hradec Králové: Kubala obral Zeleného o míč a trefil tyč!