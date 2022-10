Kolář o návratu: Moje forma nebyla optimální. Bál jsem se rozehrávky

Po necelém půlroce se v soutěžním zápase postavil do branky Slavie. Ondřej Kolář ihned vychytal čisté konto proti Liberci (3:0). Neměl to extra složité. Jedinou opravdu nebezpečnou střelu musel zneškodnit až v samém závěru. „Nulu jsem si nakonec musel vychytat. Dokázal jsem si, že na to mám,“ spokojeně pravil sedmadvacetiletý brankář.

Po půl roce jste stál v brance. Vypadal jste jistě.

„Jsem rád, že jsem se dostal do brány. Bylo to po tak dlouhé době hrozně těžké. Pomohli mně kluci, hráli dobře dozadu, velmi organizovaně. Po druhém vstřeleném gólu jsme se uklidnili, zápas jsme odehráli jistě a bez chyb. Ta přišla až v závěru, ve finále nic neřešila, jen by nás připravila o nulu. Utkání jsme zvládli skvěle týmově.“

Jaké bylo čekání na šanci?

„Kousal jsem to těžce, což je normální. Každý chce hrát. Na druhou stranu moje forma nebyla optimální. Věřil jsem, že po přípravě by mohlo klapat, ale poté jsem laboroval se zády. Neměl jsem na to vlézt do brány. Navíc Aleš (Mandous) předváděl skvělé výkony, zasloužil si to. Jsem rád, že jsem proti Liberci dostal příležitost."

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat?

„Nebylo to těsně před zápasem. Nějaký den jsem to věděl, mohl jsem se připravit. Aleš má nějaké zdravotní problémy, což mu nepřeju.“

Slavia - Liberec: Tecl penaltu neproměnil, ale z dorážky zvýšil na 3:0! Video se připravuje ...

V sezoně jste brankářem číslo dva. Jste srozuměn s touto rolí?

„Vstoupil jsem do sezony jako dvojka. Každý gólman pak čeká na šanci, a když přijde, chce ji uchopit. Jako se to povedlo Alešovi, když se mně přestalo dařit. Věřím, že něco podobného se povede i mně, pokud se vrátím stabilně mezi tyče. Chci se do brány dostat, je to můj cíl. Mrzí mně to o víc, že ve Slavii jsem dlouho chytal a přišel jsem o pozici.“

Jste momentálně stoprocentně připravený?

„Se Štěpánem Kolářem jsem absolvoval individuální tréninky. Vzal si mě pod křídla. Cítím se dobře. I dnes jsem byl mile překvapený, že i nohama jsem balony trefoval. Rozehrávky jsem se bál, naštěstí většina vyšla. Jsem rád, že na konci jsem si nulu vychytal. Dokázal jsem si, že na to mám.“

Během reprezentační přestávky jste se oženil s dcerou Jaroslava Tvrdíka. Užil jste si svatbu maximálně?

„Bylo to moc příjemné. Na svatební den jsem se těšil strašně dlouho. Přál jsem si, aby všechno vyšlo. Nakonec klaplo i počasí, což byla jediná věc, kterou nemůžete ovlivnit. Jediné, co mě mrzelo, že nemohli dorazit někteří kluci, co byli na reprezentačním srazu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Ousou, 23. Olayinka, 29. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek – Hromada, P. Ševčík (63. Usor) – Provod (75. Oscar), Ewerton (63. Jurečka), Olayinka (87. Nikl) – Tecl (C) (75. Sor). Hosté: Vliegen – Fukala (62. Varfolomejev), Plechatý, Purzitidis, Mikula – Gebre Selassie (C), Červ – Višinský (75. Rabušic), Frýdek (75. Polyák), Mészáros (62. Preisler) – Rondić (34. M. Kozák). Náhradníci Domácí: Sor, Usor, Oscar, Traoré, Jurečka, Kričfaluši, Nikl, Dvořák, Sirotník Hosté: Pešl, Kozák, Mara, Preisler, Polyák, Varfolomejev, Rabušic, Winkler, Černický Karty Domácí: Usor Hosté: Rondić, Mészáros Rozhodčí Starý – Kubr, Vodrážka (Vokoun) Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice