Když Slavia dominuje: jak Trpišovský rozebral Liberec. Bude to fungovat dál?

Když už Slavia dominuje, tak to stojí za to - vyprávět by mohly Teplice, Pardubice, Brno, České Budějovice a naposledy Liberec. Výhra ve velkém stylu, naprostá dominance. Slavia si proti Slovanu (3:0) vypracovala šance na 3,26 gólu (podle metriky xG) a Liberec jen 0,55. Nabízíme vám rozbor důvodů dominantního výkonu.