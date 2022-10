Chramosta vládne iSport Indexu. Měl zůstat v Praze, ale... Pelta: Chci ho

Dosud je jeho ligovým maximem desítka zásahů. Zadařilo se mu v mateřské Mladé Boleslavi, v sezoně 2011/12. Měl našlápnuto k velkým věcem, vždyť v reprezentační jedenadvacítce má unikátní bilanci 12 zápasů, 12 branek…

„U něj je nejdůležitější, aby byl zdravý,“ podotkne trenér Jaroslav Veselý, který Chramostu vedl v minulé sezoně v Bohemians.

Zranění jsou vskutku útočníkovým symbolem. Ale také góly. Sice maličko nenápadně, ale o to usilovněji se tlačí směrem ke Klubu kanonýrů. Nyní je na čísle 78, schází mu tedy 22 zásahů. V jedenatřiceti letech je perspektiva směrem k prestižní společnosti více než nadějná. Zejména pokud forvard udrží aktuální tempo.

V sezoně nastřádal už šest tref, k tomu přihodil tři asistence. Z náhradníka na začátku sezony je jabloneckou hlavní zbraní. Přitom na severu ani nemusel hrát. Bohemians ho chtěli velmi usilovně, zasáhl však majitel klubu Miroslav Pelta.

„Pan Pelta o něj bezpodmínečně stál. Bylo to jeho rozhodnutí,“ prozrazuje Veselý.

Ostatně i David Horejš, nový kouč týmu, na začátku přípravy vykládal: „Říkal jsem Honzovi, ať na Bohemku zapomene. Jestli měl Jablonec nějaký problém, bylo to střílení gólů. Nejsme v situaci, abychom si mohli dovolit pustit útočníka, který je schopný vstřelit gól. Nechceme se zbavovat hráče, který v minulé sezoně dal 7 gólů a na 5 jich nahrál.“ „Trenér mi docela věří,“ usmívá se po pár týdnech Chramosta.

Není divu. Také jeho zásluhou jde mužstvo nahoru. Poslední tři kola vyhrálo, v tabulce je už v horní polovině. Dozajista myslí na průnik do elitní šestky. Boss Pelta rozhodně nemá nějak osekané ambice, toť stará vesta.

Útočník se úkolu chopil. „Na začátku to byla dřina dostat do sebe návyky, které od nás trenér chce. Bylo hodně nových informací. Ale teď už víme, co máme hrát a přináší to ovoce,“ popisuje Chramosta.

Jablonec - Brno: Domácí jdou do vedení, do odkryté brány se prosadil Chramosta - 1:0 Video se připravuje ...

Jemu rozhodně. Veselý se však vůbec nediví. „Čekal jsem to. I před svědky jsem řekl, že do sedmého kola bude v základu a potáhne Jablonec. Vidím v něm ohromný potenciál. V minulé sezoně byl jeden z pilířů naší záchrany. Má dobrý timing, náběhy, volí správná řešení. Je ohromně silný na posledních třiceti metrech hřiště a je neskutečně produktivní,“ chválí.

Jde o vskutku zásadní vlastnosti. Vždyť i známý trenér Josef Csaplár říkával, že fotbal na půlce umí hrát „každej“. Kolega Richard Dostálek, jehož Brno Chramosta o víkendu zničil dvěma góly, zase přihodil: „Umění je hrát v pokutovém území. Tam jsou prémie, tam leží prachy.“

Chramosta je v něm doma.