Zbrojovka řešila poslední triumf nad Spartou. Ale kouč připomněl i debakly

Vzpomínáte? Na konci srpna 2017 hledala Zbrojovka narychlo náhradu za odvolaného Svatopluka Habance a sáhla do juniorky po Richardu Dostálkovi. Bývalý skvělý záložník měl pár dní na to, aby zvedl soužící se mužstvo. Povedlo se to náramně, Brno doma přejelo Stramaccioniho Spartu góly Jana Poláka a Lukáše Vraštila 2:0. Tohle je dosud jeho poslední triumf nad velkým rivalem. V sobotu na něj může Dostálek se svými svěřenci navázat. „Ve čtvrtek jsme ten zápas vytáhli,“ přiznal kouč nováčka.

Opravdu?

„Jo, bavili jsme se o sestavě, která tehdy nastoupila. Dolík (trenér brankářů Martin Doležal) se mě ptal, kdo byl v bráně. Vím, že Dušan Melichárek. Ten zápas si pamatuju. Ze současného týmu byli v kádru Šury (Jakub Šural) a Kuba Přichystal. Řešili jsme ale i ty zápasy, co jsme odehráli se Spartou v předminulé sezoně.“

To už nebylo tak veselé povídání…

„Doma 1:4, u nich 1:6. Klukům jsme připomínali, kdo už tady v té době byl. Projížděli jsme prostě historii vzájemných zápasů. Ale je to minulost. Věřím, že se už nic takového nestane. Obě utkání byla specifická. Už jenom proto, že šlo o první a poslední kolo. Vím, v jaké situaci jsme byli tenkrát a v jaké jsme nyní. Mužstvo připravujeme, aby odvedlo nejlepší možný výkon. Každý z hráčů si musí sáhnout na dno svých sil. Takové zápasy se vyhrávají pouze tímto způsobem. Pokud dodrží tohle a stanovenou taktiku, máme šanci uspět.“

V sobotu budete postrádat důležitého záložníka Filipa Součka, který je v klubu na hostování právě ze Sparty. Citelná absence?

„Je to škoda. Hlavně pro Filipa. Mohl se Spartě ukázat, jestli s ním může počítat třeba na jarní sezonu a jak jsme jí ho posunuli ve výkonnosti. Tyhle věci jsou ale smluvně dané a tak je musíme brát.“

Ví se, že na Letnou má po sezoně přestoupit záložník Michal Ševčík. Budete s ním před tímto duelem speciálně mentálně pracovat?

„Michala beru jako hráče Zbrojovky Brno. Pokud někdo neoznámí, že už nám nepatří, pořád hraje za nás. Věřím, že se na utkání dobře připraví sám.“

Do sestavy soupeře se vrátil brněnský odchovanec Ladislav Krejčí. Je s ním Sparta silnější?

„Jednoznačně. Měl jsem ho chvilinku v béčku, ale on šel okamžitě do áčka. Potom jsme spolupracovali, když jsem tam byl na pozici asistenta. Láďa je vynikající středový hráč, který hraje s hlavou nahoře. Má skvělou kopací techniku a je strašně nebezpečný při standardních situacích. Na to si musíme dát pozor. Hráči dostali informace, jak se mají chovat ke každému protihráči. Víme, jak na tom je charakterově i Ládík. Samozřejmě se po odchodu z Brna do Sparty změnil a určitě není taktický pokyn ho nějak provokovat.“

Na co jste se v přípravě zaměřili?

„Mužstvu jsme ukázali silné a slabé stránky hráčů soupeře, stejně jako celého týmu. Naši kluci to velmi slušně pochopili. Zatím můžu být spokojený s tréninkovým procesem, který tento týden probíhá. Vidím na hráčích správné natěšení, skoro nadržení. Ve smyslu: Už aby ten zápas byl. Netrénujme a pojďme hrát.“