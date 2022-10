Šural před Spartou: Brácha by byl rozpolcený. Chtěl se do Brna vrátit

Před pěti lety hráli s bratrem Josefem v Brně naposledy proti sobě. Už se jim to nikdy nepoštěstí. „Pepa si dal prakticky dva vlastní góly,“ pousměje se Jakub Šural (26) při vzpomínce na zápas, který Zbrojovka nečekaně vyhrála nad Spartou 2:0. Oba sourozenci byli u toho v základních sestavách svých týmů. Když v sobotu odpoledne Jakub vyběhne na Srbskou, pošle pozdrav do nebe. Na počet tragicky zesnulého sourozence nosí na dresu „jeho“ číslo 23.

Fotbalová klasika Brno-Sparta je po roce, kdy Zbrojovka trpěla ve druhé lize, zpátky. Už jen s jedním ze Šuralů. V sestavě nováčka má na podzim pevné místo stoper Jakub, odehrál všechny zápasy. Jeho nevlastní bratr Josef (mají stejného otce) bude na tahák 11. kola FORTUNA:LIGY kola dohlížet z výšky. V dubnu 2019 se stal obětí nehody autobusu během angažmá v tureckém Alanyasporu. „Asi by byl rozpolcený. Určitě by si přál, aby se zápas povedl mně a skončilo to třeba 1:1,“ zamýšlí se obránce v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Má kvůli bratrovi pro vás duel se Spartou speciální nádech?

„Hrál tam, zanechal ve Spartě stopu. Je to pro mě motivace navíc. I s Libercem, kde působil taky, je to pro mě trošku speciálnější. Ale zápasy se Spartou, Slavií a Plzní jsou nejvíc motivační sami o sobě.“

Když jste si chtěl vzít po Josefově smrti jeho číslo 23, bylo volné?

„Bylo. Měl ho Michal Škoda, ale zrovna odcházel, tak jsem si ho vzal já. Předtím jsem měl patnáctku.“

Co váš druhý bratr David, ještě hraje fotbal?

„V Rakousku nižší soutěž. Živí se jako fyzioterapeut, masér a u nás v Blučině na bazénu dělá i kondiční tréninky. David byl podobný Pepovi. Já jsem trošku jiný. Nejdefenzivnější, nejsoubojovější. Ti dva to měli založené na technice, byli dost fotbaloví. David hrál v juniorce za Zbrojovku, pak šel na hostování do třetí ligy. Někdy potřebujete i štěstí a musíte se i zalíbit trenérovi, který je zrovna v áčku, abyste dostal šanci. David úplně to štěstí neměl a tak se dal jinou cestou. Fotbalově na první ligu stoprocentně měl.“

Jaký měl Josef vztah k Brnu, odkud trošku problematicky odešel do Liberce?

„Co vím, tady o něj už nebyl zájem. Šel v balíčku s Rambem (Michaelem