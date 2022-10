Plzeňské zraněné srdce. Hejda z Mnichova o berlích, Staněk má limit

Kapitán Lukáš Hejda, zásadní postava plzeňské defenzivy, opouštěl Allianz Arenu na berlích. Těžký zápas na Bayernu lídrovi týmu vůbec nesedl a z trávníku šel ve druhé půli předčasně kvůli svalovému zranění. Nemělo by jít o zásadní, dlouhodobý problém, minimálně v sobotu na Boleslav ale Hejda nebude.

Rozšířil řadu plzeňských absentérů. Už dva zápasy kvůli zraněnému rameni vynechal gólman Jindřich Staněk, problém s kolenem minimálně na celý podzim vyřadil Jana Sýkoru. Na Lukáši Kalvachovi se podepisuje zápasové vytížení, na Bayernu mu scházela dynamika i potřebná šťáva, aby stíhal elitní světové fotbalisty.

Zmíněná čtveřice Staněk, Hejda, Kalvach, Sýkora společně s hroťákem Chorým v Plzni tvoří zásadní kostru týmu. Středovou osu, srdce týmu, které musí fungovat, aby mužstvo šlapalo. Tři jsou aktuálně mimo hru a zbylí dva nehrají v ideální pohodě, na Bayernu navíc chyběl vykartovaný Pavel Bucha, další důležitý středový hráč. Trenér Bílek na těchto hráčích staví, pokud to není nezbytně nutné, ze hřiště je nesundává.

Vynucené změny v ideální sestavě, jaká táhla Plzeň k předchozím úspěchům, se podepisují i na západočeských výkonech. Přičteme-li náročný program posledních tří měsíců, na hřišti to vypadá, že mužstvu dochází šťáva. Silnému Bayernu Západočeši nedokázali klást odpor, při sebevětší snaze na elitní evropský celek neměli.

„U hráčů Plzně mi chyběla rychlá reakce, rychlá intenzita na malém prostoru, v obranné i útočné fázi. Může to souviset i s náročným programem, při větší únavě nestíhají být včas u protihráčů a zůstávat kompaktní,“ zmínil při hodnocení úterní porážky 0:5 fotbalový trenér a expert Miroslav Jirkal.

Plzeň může těšit, že až na Sýkoru nejde o dlouhodobé absence. Hejda by koňara mohl vyléčit už do středeční odvety s Bayernem, Staněk stále bojuje s bolestí, ale zdravotní stav plzeňské jedničky se lepší každým dnem. Příští týden by si do brány už stoupnout mohl, pokud půjde rekonvalescence dobře.

Strakonický rodák chce zpět do akce co nejrychleji, trenéři zase nechtějí cokoliv uspěchat, náhradník Marián Tvrdoň navíc na Bohemce zvládl premiéru slušně. V těžké zkoušce na Bayernu hned z první střely inkasoval, v první půli předvedl jeden pěkný zákrok, góly mu lze těžko vyčítat. Nicméně Staněk ve fantastické formě schopný v bráně mimořádných věcí mužstvu schází.

V sobotu proti Boleslavi Staněk ani Hejda pravděpodobně hrát nebudou, to samé Sýkora. Po zranění už se vrátil Jan Kopic, na Bayernu seděl na lavičce uzdravující se Jan Kliment. Schází dlouhodobě zraněný Radim Řezník, jenž léčí problém s kolenní šlachou. Vzhledem ke druhu zranění nelze odhadnout, kdy se zkušený krajní bek vrátí do plného tréninku a zápasů.