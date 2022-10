Priske: Ve Spartě je vše o výhrách. S Janktem mluvím, Vitík si to zasloužil

Vyhráli jste přesvědčivě 4:0. Do jaké míry vám kazí propad výkonnosti ve druhém poločase?

„Ve Spartě je všechno o výhrách. Mám z nich radost, dali jsme čtyři góly, udrželi čisté konto. Spoustu hráčů podalo opravdu dobré výkony. Víme ale, že prvních pětadvacet minut ve druhém poločase nebylo dobrých, ztratili jsme kontrolu nad utkáním. Soupeře jsme pustili do několika velkých šancí. Pořád se učíme a rosteme, hledáme cesty, jak v zápasech dominovat. V těchto fázích zápasu si ale musíme vést lépe a neztrácet kontrolu nad děním na hřišti.“

To se vám nepovedlo. Čím si to vysvětlujete?

„Nedokážu to říct hned takhle po zápase. Zkrátka jsme neměli kontrolu nad zápasem, nebyli jsme tak kvalitní na míči, po ztrátách jsme byli daleko od sebe, chyběla nám kompaktnost. Dali jsme soupeři prostor, aby se dostal do utkání a ztížil nám ho.“

Ve druhém utkání za sebou se prosadil Jan Kuchta. Vyhovovalo mu, že byl na hrotu tentokrát osamocen?

„Kuchta odehrál skvělý zápas. Vstřelil dva góly, zapojoval se i v dalších aspektech hry. Moc se mi líbil. To platí i pro další hráče. Kuchta se do minulého víkendu trápil, pak se trefil a teď znovu. Věřím, že mu to pomůže a přidá spoustu dalších branek.“

Poprvé v sezoně jste dal příležitost Martinu Vitíkovi. Proč jste se tak rozhodl a jak vás svým výkonem uspokojil?

(Pokyvuje hlavou) „Bylo to složité rozhodnutí. S výkony Jardy Zeleného jsem spokojený, Martin ale v posledních týdnech trénoval velice dobře, navíc odehrál kvalitní utkání za reprezentační jednadvacítku. Cítil jsem, že je správný moment mu dát šanci. Zasloužil si ji. Měl na náš výkon velký vliv, pomohl nám k udržení čistého konta. Je důležité, aby mladí hráči tyhle příležitosti využívali. Martinovi se to povedlo.“

Za očekáváním navíc opět zůstal Jakub Jankto. Je to pro vás již alarmující?

„Jankto pracuje tvrdě v každém tréninku. Po reprezentačním srazu zamířil ihned do posilovny a pracoval na sobě. Minulý týden neměl ani jeden den volno. Je to profesionál a určitě by chtěl podávat lepší výkony. Věřím, že se postupem času bude zlepšovat. Přišel po složité sezoně ve Španělsku, neabsolvoval s námi velkou část přípravy. Často se spolu bavíme a jsem přesvědčený, že půjde nahoru.“

Utkání pro zranění nedohrál stoper Asger Sörensen. Jak to s ním vypadá?

„Asger dostal ránu v souboji, ale nemělo by jít o nic vážného.“

Na pokutový kop za stavu 0:0 šel kapitán Ladislav Krejčí. Proč padla volba na něj?

„Asistent Luboš Loučka rozhodl, že si penaltu případně vezme Krejda. Věděli jsme, že bude hrát ve svém rodném městě, ke kterému má vztah. Hrál úžasně, prokázal fotbalovou kvalitu i správnou mentalitu, na výhře má velký podíl. Věřím, že Zbrojovka je hrdá na to, jakého hráče vychovala.“

Pracovali jste extra na tom, aby jako hodně emotivní hráč dokázal napříč celým duelem zachovat chladnou hlavu?

„To jsme vůbec neřešili. Vím, že je to profesionál, uvědomoval si důležitost zápasu. Připravovali jsme celý tým na to, co nás čeká. Zbrojovka hrála přesně tak, jak jsme očekávali. Má kvalitu v ofenzivě a problémy v defenzivě, kterých jsme chtěli využít.“