Kováč se dočkal výhry: Stále ještě dýcháme. Od Hlavatého chce víc střel

Pardubice si ve vyhnanství v Ďolíčku dokázaly poradit s rozjetým Jabloncem a po urputném výkonu zvítězily 1:0. Za první tři body pod jeho vedením byl rád hlavní trenér Pardubic Radoslav Kováč. „Myslím si, že dnes jsme si zasloužili vyhrát, hlavně kvůli tomu, jak k tomu kluci přistoupili. Jsem rád za dobrou reakci po zápase v Teplicích, který se nám hodně nepovedl. Jsme hlavně rádi za nulu vzadu a tři body, furt ještě tedy dýcháme. Já jsem hlavně šťastný za kluky, doufám, že jim to pomůže a dostaneme se z té křeče ve které jsme se do teď nacházeli. Byli jsme pod dekou, ale kluci furt pracovali dobře, tak jsem rád, že konečně přišla nějaká zpětná vazba.”

Co vám kromě výsledku a nuly vzadu udělalo největší radost?

„Chtěl bych pochválit všechny hráče, ale kdybych měl někoho vyzvednout tak jsou to oba stopeři. Oba dva jsou neskutečné dynamičtí, mají rychlost. Věděli jsme, že pokud chceme uspět, tak musíme mít dobrou organizaci a krátké hřiště. Nejvíc mě potěšila celková organizace hry, dvakrát nás tam Markovič podržel. Dneska jsme hráli hodně týmově a byli jsme hodně agresivní na soupeře s míčem.”

Kdy jste se rozhodl pro změnu rozestavení a systém se čtyřmi obránci?

„Rozhodl jsem se už po zápase v Teplicích, protože jsem si říkal, že musíme něco změnit. Systému se třemi stopery věříme, ale věděli jsme, že máme problém s halvbeky. V současné situaci nemáme prostor na zkoušení, takže jsme to změnili a ono to vyšlo.”

Vepředu to zase bylo trápení, neříkal jste si, že to zase bude bez gólu?

„Měli jsme tam nějaké brejky, ty se nám ale nepodařilo kvalitně dohrát. Musíme na tom furt ještě pracovat. Míša Hlavatý má velice rád balón, furt se s nim mazlí, my mu stále opakujete, že takhle se hrát nedá, že musí hrát víc týmové. Čekáme od něho ještě více střel, protože on i Janošek mají vynikající střelbu.”

Bylo v kabině vidět, že to z kluků spadlo?

„My furt máme hodně mladý tým, hráči co šli ze střídačky do pole, tak mají jenom pár startů v lize, nebo tohle byl jejich první. Nebo třeba Icha, host ze Slavie, který má velký talent, měl dneska taky teprve třetí start od začátku. V tomhle vidíme ten potenciál mužstva a ta radost byla výjimečná.”