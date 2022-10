Hrdina Baníku Laštůvka: Byli jsme posr... Video spíš škodí

Je remíza málo?

„Možná kdybychom byli v jiné situaci, ale Liberec hraje, já nevím, šedesát minut v deseti, tak je to hrozně málo. Je to velké zklamání.“

Proč jste podali takový výkon?

„Především si myslím, že jsme byli zbytečně ustrašení, protože Liberec má dobré mužstvo, které ví, co chce hrát, jak soupeře presovat. Nám se z toho nepodařilo párkrát dobře vyjet a měli jsme tam takovou pasáž, kdy jsme v uvozovkách nevěděli, kde jsme. Vůbec se mi to nelíbilo, Liberec z toho těžil.“

Přitom jste hráli přesilovku, že?

„Ano, jsme dost zkušené mužstvo na to, abychom si to pohlídali a ukočírovali to. Nemůžeme být, když to tak řeknu, takhle posr…

Který váš zákrok byl klíčový?

„Asi ten první proti Van Burenovi, dával mi to kolem nohy. Bylo to na začátku, udrželo nás to ve hře. Kdybychom dostali takhle brzy gól, těžko bychom se z té situace zvedali. Pak měli šance i v oslabení. Nemělo by se stávat, aby mužstvo, které hraje v deseti, mělo tolik prostoru.“

Co jste říkal na vyloučení Thea Gebre Selassieho?

„Je to opravdu těžké. Dnes se zkoumá jakýkoliv skluz. Hráč do něj jde a už má strach, co se stane. Hodně se spoléhá na video, dřív nebylo a bylo méně červených karet. Za mě video spíš škodí.“

V čem?

„Ani na záběrech neodhadnete, jestli chce hráč soupeře opravdu dojet, zranit, jestli je síla úderu taková, aby to prostě bylo na červenou kartu.“