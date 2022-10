Co Vrbovi v Baníku zlomilo vaz: nejen výkony a výsledky, ale celkový chaos

Jasně, v profesionálním fotbale jsou klíčové výsledky. V českém prostředí, kde se na nějakou koncepčnost a systematickou práci moc nehraje, obzvlášť. Bohužel. Kdyby však Pavel Vrba navzdory slabému bodovému zisku za necelých pět měsíců na Bazalech prokázal kvalitu a cit, jenž se od tak zkušeného kouče očekával, třeba by zůstal. Jenže pozitiva se hledají fakt těžko. Co mu tedy ve finále kromě současného čtrnáctého místa v tabulce FORTUNA:LIGY podlomilo pozici?

Kde je Vrba, tam je v poslední době dusno. O náhodě už nemůže být řeč. Od prvního letního tréninku na Bazalech řešil rodák z Přerova hlavně to, co se o něm a Baníku napsalo v deníku Sport a na webu iSport.cz, než aby se věnoval důležitějším věcem. Jízlivé poznámky na média si neodpouštěl ani přímo při tréninkových jednotkách či v kabině. Hráče tímhle rozptyloval, což platilo i při utkáních, když pro změnu nasazoval fén směrem k rozhodčím. Fotbalisté sedící na lavičce kroutili hlavami, protože Vrbovo chování spolu s bývalým vedoucím mužstva Romanem Fialou vůči sudím bylo opakovaně za hranou. Celková podrážděnost tím pouze bobtnala.

Mladíci bez minutáže

Znělo to tak líbezně, když trenér v létě mluvil o tom, že za každou cenu nepotřebuje posily, protože Baník disponuje dostatečným množstvím velmi kvalitních odchovanců. David Buchta s Petrem Jaroněm to v úvodu ročníku potvrdili, k nim se přidal stoper Karel Pojezný. Šikovné trio se sice svezlo s týmovými neúspěchy, nicméně nezklamalo. Patřilo k tomu lepšímu, co Ostravští ukázali. Jenže tihle kluci – a přidejme k nim klidně i Martina Hrubého s Danielem Smékalem – postupem času nedostávali vůbec čuchnout. A to ani na půdě třetiligové Kroměříže ve druhém kole MOL Cupu. Příště ve Velvarech by snad měla nastoupit mnohem mladší základní sestava.