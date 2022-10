Trpišovský a nejhorší start za pět let. Problém se opakuje: souboje a nákopy

Dosud platná železná jistota při angažmá Jindřicha Trpišovského ve Slavii je v prachu: v úvodních jedenácti kolech neztratil více než dvakrát, v této sezoně ovšem už celkem čtyřikrát. Je to jeho nejhorší start do sezony za poslední čtyři roky, ruku v ruce s tím roste sebevědomí konkurenční Viktorie Plzeň, že by třeba mohla – světe div se – obhájit titul. Má náskok čtyři body a zápas k dobru.