Bizarní štace trenérů v Česku: padák a soud, na Letnou z Indie i chorál Slavie

Video se připravuje ... Nepochopený průkopník mezi zahraničními trenéry, zločinné jednání, „zmrzlinář“ a taky období, na které se vzpomíná v čerstvém slávistickém chorálu. Taková byla zvláštní a nepovedená angažmá trenérů v historii české ligy. Po hrubém neúspěchu v Baníku mezi ně patří i Pavel Vrba. Deník Sport a web iSport.cz vybral přehlídku deseti těch opravdu „brizantních“, jak by řekl náš vítěz…

10. Jürgen Sundermann Klub: Sparta

Období: říjen 1994 – březen 1995 Žádný nazdárek, ani překupník s vodou, angažmá vůbec prvního zahraničního trenéra v české lize zkrátka jen lemovala docela bizarní vystoupení tehdejšího šéfa Sparty Petra Macha, na která Jürgen Sundermann prostě jen nepřipraveně reagoval. Německý trenér vyhrál z deseti zápasů osm, to je výborná bilance, naprosto ho ale zaskočilo, když Mach vyhlásil, že Němce vyrazí, když nezíská titul. Na to se Sundermann nechal slyšet, že nehodlá prodloužit smlouvu, a pak si vzal Mach definitivně poslední slovo: po sotva půl roce kouče vyhodil. Tady to zkrátka vzaly obě strany za špatný konec. Nicméně Spartě se titul nakonec získat podařilo, byť v sezoně na to spotřebovala celkem tři trenéry… Bývalý trenér Sparty Jürgen Sundermann • Foto profimedia.cz

9. Martin Hřídel Klub: Příbram

Období: červen 2010 – září 2010 V první lize odehrál jako útočník za Liberec a Plzeň víc než sto zápasů, slušně nastartoval i trenérskou kariéru, Kladno dokázal v sezoně 2008/2009 udržet mezi elitou, když tehdy porazil doma i později mistrovskou Slavii. Jeho následné angažmá v Příbrami ale skončilo velmi rychle za dost nepříjemných okolností: od září 2010 až do července 2011 měl pronásledovat, obtěžovat a potom i zbít svou bývalou přítelkyni, protože neunesl rozchod s ní. Dostal patnáctiměsíční podmínku a nasadili na něj probačního úředníka, aby ho kontroloval, jestli pije. Tenhle trest mu zrušila následná amnestie Václava Klause, Hřídel toho ovšem nenechal a kvůli dalšímu pronásledování mířil před soud jeho případ znovu. Svůj poslední zápas tak odtrénoval za Příbram v Plzni, která v ročníku 2010/2011 mašírovala za svým prvním titulem, dva dny na to dostal padáka od Jaroslava Starky, zřejmě dobře informovaného tím, co v soukromí Hřídel začíná provádět… Martin Hřídel u soudu. • Foto Martin Sekanina (Blesk)

8. Karol Marko Klub: Baník

Období: listopad 2010 – červenec 2011 Vždy elegantní, decentní a distingovaný, takový byl na hřišti, na lavičce, ale i v oblíbené restauraci na pražském Vyšehradě, kam chodíval, když trénoval Příbram. Tu ostatně vedl dvakrát, my ale máme na mysli mezidobí, kdy se mihnul v Baníku za vlády majitele Tomáše Petery a generálního manažera Vernera Ličky. Zrovna ten Karolu Markovi ještě těsně před sezonou na tiskové konferenci vyjadřoval důvěru, mluvil o koncepční práci s výhledem na dva až tři roky. Jenže Baník bouchnul v prvním kole doma s Teplicemi 3:4 a Marko ještě ten večer letěl, což mu oznámil v pozdějších hodinách osobně Petera. Důvodem měla být velmi slabá a průchozí obrana, s čímž se Baník potýkal už v ročníku předtím, a co se stalo motivem porážky se Severočechy. Takhle rychlý konec – po prvním kole – se v české lize do té doby nestal. Trenér Karol Marko • Foto Pavel Mazáč / Sport

7. Vlastimil Petržela Klub: Zlín

Období: únor 2018 – květen 2018 Koncem února 2018 Ševci vyfasovali nakládačku 0:4 v Karviné a začali bít na poplach. Bohumil Páník přišel o práci, jméno jeho nástupce ovšem leckoho překvapilo: Vlastimil Petržela. Trenérský svéráz nezačal nejlépe, při své premiéře jen přihlížel domácí porážce 0:4 s Jabloncem. Krátké angažmá ve Zlíně lemovaly prapodivné výroky. „No jasně, tam byla hrubá chyba toho černocha,“ vykládal třeba po jednom z utkání na adresu stopera Jonathana Bijimineho. Příliš nepřekvapilo, když se klubové vedení s Petrželou po sezoně rozloučilo. Tedy s výjimkou samotného dotyčného. „Nepočítal jsem s tím, že to bude ve Zlíně tak krátké. Myslel jsem, že smlouva byla do konce příští sezony a ne na čtyři měsíce. Nepřečetl jsem si ji,“ reagoval stylově po „petrželovsku“ kouč. Tam byla hrubá chyba toho černocha. Petrželův rozhovor, který vzbudil vášně Video se připravuje ... Kouč Vlastimil Petržela • Foto Michal Beránek (Sport)