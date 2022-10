Jarošík: Spousta slabých výkonů. Vystřídal bych pět hráčů, ale nemohu

Co vězí za další porážkou?

„Nebyl to z naší strany dobrý výkon. Měli jsme spoustu slabých individuálních výkonů. Vázla nám součinnost, nepodrželi jsme balon, nahoře jsme se trápili. Nedostali jsme se do tlaku. Těch věcí bylo asi víc.“

Nicméně jste měli herní i statistickou převahu. Nebyla to spíš krutá prohra?

„Na to se nikdo neptá. Bohužel, je to tak. Lámalo se to za stavu 0:0. Pobízel jsem hráče, že musíme udělat víc, abychom se dostali do vedení. První gól byl asi rozhodující. Neviděl jsem ofsajdovou situaci při neuznaném gólu Gninga. Škoda, protože kdybychom vedli, bylo by to jiné.“

Teplice - České Budějovice: Gning proměnil svůj únik, jenže předtím převzal míč v ofsajdu Video se připravuje ...

Chyběla útoku větší podpora?

„Ano. Halvbeci tentokrát nepodali nejlepší výkon, střed také nepatřil k nejlepším…“

Po Hradci to bylo utkání, kdy jste si mohli doma pomoct, ale opět jste ho nezvládli. Je to velké zklamání?

„Budeme ty body muset vydolovat někde jinde. Oba zápasy byly ale jiné. Dnes to bylo hodně vyrovnané. Těžko se mi to hodnotí. Možná doplácíme na kádr, který není nejširší. Moc změn možných není. Dnes to byl zápas, kdy bychom mohli vyměnit pět hráčů, ale bohužel, nemůžeme.“

Mají to hráči v hlavě, že je nemá kdo vystřídat a podepisuje se to na jejich výkonech?

„S tím souhlasím. Bohužel to tak je. Byl to přesně ten zápas, kdy by se udělalo klidně čtyři pět změn, protože se hráčům nedařilo, ale nemohu, protože prostě nemáme hráče.“

Jak to vypadá s návraty marodů?

„Jsou to delší zranění. Budeme rádi, když se nám někdo třeba za 14 dní vůbec vrátí. Dramé je ještě tak na dva týdny. Než se vrátí, než se do toho dostane, to je do konce podzimu mimo. Fila si zase po návratu z reprezentace poranil sval na tréninku.“

Bude posílení v zimě opět téma?

„Vedení ví, že možností jako trenér teď moc nemám a není kam sáhnout. Sezona byla a stále je slušně rozehraná. Musíme uhrát ještě nějaké body a modlit se, že se nám nezraní kluci ze základní jedenáctky.“

Během dvou zápasů jste inkasovali 6 gólů. Bude téma návrat zdejší ikony Tomáše Grigara do branky?

„Trochu jsme se o tom bavili, je to pravda. Musím se podívat na ty dnešní situace, jednou tam Filip Mucha špatně rozehrál. Hraje i sám o sebe. Na druhou stranu mu musí pomoct i tým. Stejně jako na úvod sezony nepomohl Grigymu. Máme dva vyrovnané brankáře a budou hrát ti nejlepší.“