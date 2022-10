Peltovi dochází trpělivost. Zlomil Chorý Horejšovi vaz? Tlak cítím, říká

Je to jako vloni. Vepředu věže, vzadu zeď, jedno vítězství za druhým. Viktoria sice v Lize mistrů dostává naloženo, ale doma má svůj ligový mód. Jablonec sice na první pohled stačil, jenže výsledek je jasný, 3:0 pro Západočechy.

Jablonečtí jsou naopak dole, a to hodně. Před dvěma týdny slavili tři výhry v řadě, už to vypadalo, že se vymaní z mizérie, do níž zapadli v minulé sezoně. Jenže pak přišel krach s posledními Pardubicemi a k tomu vypadnutí v poháru s druholigovým Vyškovem.

Už po něm údajně majitel klubu Miroslav Pelta velmi důrazně vyjel směrem k trenérovi Davidu Horejšovi, jehož v létě přivedl z Českých Budějovic. Byla to velká změna, Horejš, fotbalový vědátor (v dobrém myšleno) nahradil praktika Petra Radu.

„Tlak cítím. Už jsme to tady jednu chvíli zažili, ale pak jsme třikrát po sobě vyhráli a dostali se z toho ven,“ vykládal Horejš. „Snažili jsme se od toho oprostit, i když to byl po poháru průšvih. Co bude, to se uvidí,“ doplnil.

V příštím kole čeká Jablonec další velký zápas. Předvede se při derby v Liberci. Zda u toho bude stávající trenér, rozhodně není jisté. Je klidně možné, že jej výsledek, který označil celkem pochopitelně za „krutý“, protože mančaft nebyl oproti Plzni vyloženě špatný, připraví o místo.

„Po třech výhrách jsme se viděli někde jinde. Utekl nám začátek sezony, tlačíme to před sebou,“ uznal Horejš.

Jeho tým Plzeň zlobil, na druhou stranu kvalita se jasně ukázala. Hosté šli za výhrou klasicky. Udeřili ze standardní situace, po změně stran pak po centru. Dvakrát se trefil habán Tomáš Chorý, muž zápasu. „Vyškolili nás v produktivitě. Přitom jsme se na to chystali. Na standardní situace i centry ze strany,“ láteřil domácí obránce David Heidenreich. Navíc přes dvě chyby na začátku exkluzivně zachytal Jindřich Staněk.

Plzeň tak znovu ukázala, že jí přepínání z Ligy mistrů nedělá potíže. Ve středu se poměřila s Bayernem (2:4), v neděli zase na domácí scéně uspěla. „Chceme hrát poháry i v příští sezoně, proto musíme sbírat v lize body. V zápasech po Champions League se ukazuje síla týmu. Psychicky to zvládáme dobře,“ liboval si trenér Michal Bílek.

To vskutku. Viktoria naposledy v lize prohrála vloni v říjnu se Slavií. „Ale nevšiml jsem si, že by to bylo v mužstvu téma,“ pronesl Bílek. „Pro nás to není nic extra,“ přidal se k šéfovi forvard Chorý.

Soupeři z toho však rozhodně nejásají, Plzeň valí za obhajobou.