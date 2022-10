Bílek po Jablonci: Staněk? V klidu jsem nebyl. Kopic má po podzimu

Zase jste vyhráli ligový duel po vystoupení v Lize mistrů. Čím to je?

„Věděli jsme, že to po Bayernu bude velmi těžký zápas. S ním jsme po půli prohrávali 0:4, nebylo to příjemné. Jsem rád, že kluci přistupují k domácí soutěži výborně, dovedou se koncentrovat. Ale my samozřejmě víme, o co nám jde. Jestli chceme hrát evropské poháry i příští rok, musíme body sbírat. Zatím se to daří.“

V Jablonci rozhodl Tomáš Chorý. Pochválíte ho?

„Je to hrotový útočník, od nich se očekávají góly. Tentokrát dal dva, jsem za to samozřejmě rád. Tomáš dobře pracuje, je to pro něj odměna. Dneska se zase za těch sedmdesát pět minut, co byl na hřišti, vydal. Hodně to zapříčinilo, že jsme utkání zvládli.“

Do utkání jste poslal útočnou dvojici poprvé od návratu Jana Klimenta po zranění. Je to pro vás ideální volba?

„Jsem rád, že se dal dohromady, je pro nás nesmírně platný. Je velmi rychlý, má dobré zakončení, je gólový, má správnou agresivitu, takže si myslím, že je ve dvojici s Tomášem Chorým v některých zápasech nebo fázích ideální.“

Naopak v základu nenastoupil Adam Vlkanova. Je unavený?

„Po příchodu z Hradce toho odehrál spoustu, program je nahuštěný. Na něco takového nebyl zvyklý, navíc má drobné zdravotní problémy. Proto do zápasu nešel.“

Dokázal ho Aleš Čermák nahradit?

„Čermus to má těžké, ve středu pole je velká konkurence. Je tady Kalvach, Bucha, nedostává tolik příležitostí, takže pro něj není jednoduché naskočit. Ale je to dobrý, chytrý hráč, má výbornou kopací techniku, ještě u nás bude mít prostor.“

Scházel rovněž Jan Kopic, jenž se zranil s Bayernem. Jak to s ním vypadá?

„Má natržený lýtkový sval, s největší pravděpodobností už na podzim do zápasů nezasáhne.“

Držíte dlouhou neporazitelnost. Je to pro vás téma?

„Abych řekl pravdu, tak jsem o tom neslyšel žádnou debatu. Samozřejmě je to výborné, protože když máte takovou šňůru, tak je jasné, že budete v tabulce vysoko. Budeme se snažit, aby byla série co nejdelší.“

Nemohl ji narušit brankář Jindřich Staněk? Na začátku duelu s Jabloncem dvakrát chyboval. Znervózněl vás?

„Nerozhodil mě úplně, ale vždycky když provede gólman něco takového, tak nejsem úplně v klidu. Soupeř nás za to nepotrestal, on nás pak jako mnohokrát podržel. To je nejdůležitější.“

Znovu jste nastoupili se třemi stopery. Jde o nový trend?

„To rozestavení je mi poměrně blízké. Hrál jsem s ním ve Zlíně i u nároďáku Kazachstánu, takže se mi to líbí. Je to druhá varianta, takže jsme k ní sáhli.“

Proč?

„Zaprvé na pozici krajních obránců máme teď trošičku problémy, Havel nebyl k dispozici. Zadruhé jsme brali v potaz, jakým způsobem hraje Jablonec. Je to svým způsobem bezpečnější, na druhou stranu tam máme dva útočníky, a když je podpora halfbeků, tak je to obrovská síla. Je to dobrá varianta.“