Air Choras v akci! Plzeňská věž ničí ligu ze vzduchu, ovládla i iSport index

Kupa centrů do pokutového území. Pět střeleckých zakončení. Čtyři pokusy mířily na branku a dva proměnil Tomáš Chorý ve vstřelené góly. Jablonecká defenziva si s plzeňským obrem nevěděla rady.

„Je to hrotový útočník, od nich se očekávají góly,“ okomentoval suše výkon opory Západočechů trenér Michal Bílek. „Tomáš dobře pracuje, je to pro něj odměna. Za těch sedmdesát pět minut, co byl na hřišti, vydal. Hodně to zapříčinilo, že jsme utkání zvládli.“

Chorý prokázal, že patří mezi nejnebezpečnější hráče FORTUNA:LIGY ve vzduchu. Tři góly hlavou v aktuálním ročníku vstřelili už jen sparťanský stoper Asger Sörensen a olomoucký záložník Antonín Růsek. Plzeňský forvard na to potřeboval 13 zakončení.

„Plzeň jasně předvedla, jak je silná v obou vápnech. V tom byl rozdíl. Chorý je oslavovaný, to sedí. Má dva metry, umí hrát hlavou, navíc mu sedí, když jsou vepředu dva útočníci,“ myslí si expert Sportu Jiří Krejčí.

iSport index ocenil Chorého výkon v Jablonci známkou 8,92, což jej korunovalo vítězem 12. kola před druhým Janem Kuchtou, jenž si za nedělní představení s Pardubicemi vysloužil jen o dvě desetiny horší známku 8,72.

Dvougólový zápas prožil Chorý už dvě kola zpátky proti Olomouci. Ani tentokrát však nedosáhl na hattrick, který by jej pravděpodobně vystřelil v žebříčku ještě výš. „V Olomouci jsem byl v situaci, kdy jsem ho mohl dát, ale jak se říká: Nemusí pršet, stačí, když kape. Jsem šťastný i za ty dva,“ zůstal skromný dvoumetrový čahoun.

Celkovému bodování iSport Indexu vévodí sparťanský bek Casper Höjer (7,12), který v neděli zapsal sedmou asistenci v ligovém ročníku. Jen těsně za ním je pak Jhon Mosquera (7,09) a veterán Jakub Řezníček (6,93).