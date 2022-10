Marodka před derby? 10:6 „pro“ Slavii. Holeš dál mimo, Priske vyhlíží návraty

Zbitá Slavia zůstane podobně zbitou patrně i v nedělním derby. Oproti poslednímu utkání s Mladou Boleslaví nelze očekávat větší vyprazdňování marodky, podle informací Sportu na ní zůstanou dál Tomáš Holeš a Lukáš Provod, nejistý je start Petra Ševčíka, ale taky třeba Mosese Usora. Tenhle stav a chránění zbývajících opor promítne trenér Jindřich Trpišovský i do dnešního pohárového utkání na Dukle. Sparta je na tom o chlup líp…

Absence všeho druhu. A po kilech. Dlouhodobě zranění hráči, pak ti, kteří nehoví anglickým týdnům, vyloučení, odsunutí… Slavia podle aktuálního výčtu postrádá až deset hráčů, teď záleží, kdo se do neděle může aspoň teoreticky stihnout zotavit.

Samozřejmě určitě ne David Hovorka, Jan Bořil a Ivan Schranz, ti mají vystaráno.

Podle informací Sportu ale nepůjde dál počítat ani s Tomášem Holešem, i jemu vážně hrozí, že kvůli poraněné šlaše na noze už na podzim vůbec nenastoupí. Naposledy hrál na začátku září na hřišti Sivassporu. Psaný byl i v základní sestavě v lize proti Dynamu České Budějovice hned následující víkend, ovšem odstoupil z rozcvičky, a byť se původně předpokládalo, že ho zranění vyřadí zhruba na tři týdny, záložníkovo uzdravení se komplikuje.

Tak aspoň Lukáš Provod a Petr Ševčík? Ani tady nejsou prognózy příliš příznivé, neboť natažený břišní sval ze zápasu v Olomouci Provoda jistě přidrží na lůžku. Ševčík je jiný případ, dvoutýdenní absence vyplývá především z toho, že jeho tělo prý nezvládá plnější zápasový program, jaký se mu seběhl na začátku října, kdy odehrál většinu ligového utkání s Libercem a hned potom všech devadesát minut proti Kluži.

Čistě teoreticky by mohl být jedním ze dvou hráčů, kteří se stihnou připravit. Tím druhým je Moses Usor, který na začátku odstoupil z tréninku s bolestí v noze, spíš ale půjde o preventivní úlevu.

Oscar Dorley je po Mladé Boleslavi vykartovaný, trest se pravděpodobně přehoupne přes dnešní pohárový zápas na Dukle i na derby, protože taková bývá obvyklá taxa za přímou červenou kartu, kterou dostal za stažení Jiřího Skaláka.

Eduardo Santos je zastavený nadvakrát, klub ho nejdřív odsunul z režimu áčka za opakované chyby, pak se brazilský stoper omluvil i spolupracujícím kondičním trenérům kvůli svalovým potížím a viróze.

„O jeho zaražení ani nemá smysl uvažovat,“ řekl jasně kvůli všem kumulovaným problémům kouč Jindřich Trpišovský.

A mimo zůstane dál i brankář Aleš Mandous, jenž by podle slov trenéra šel do brány pouze v případě, kdy by se neduh zmocnil obrozeného Ondřeje Koláře.

Sečteno, podtrženo, to je deset hráčů, kolem kterých se více či méně motá nějaká svízel. Zatímco u Sparty se takové téma týká poloviny, maximálně šesti fotbalistů.

„Je pro mě těžké o tom teď mluvit s výhledem na náš další program,“ lavíroval po vítězném utkání s Pardubicemi kouč Brian Priske.

Stoprocentně mimo zůstanou Ondřej Čelůstka, Andreas Vindheim a Jakub Pešek, nejistota startu visí nad Ladislavem Krejčím, Jakubem Janktem a Asgerem Sörensenem.

„Asger cítil stále větší bolest, což je pozůstatek utkání v Brně, kde dostal velkou ránu. Měl i upravený program v tréninku, ale v poločase řekl, že už dál hrát nemůže. Věřím ale, že bude o víkendu fit. Jankto má problémy se svalem, uvidíme, jak na tom bude,“ vyhlíží Priske návraty před derby.

Nejspíš ale zůstane jen u Sörensena.

Možné sestavy (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu):

Slavia: Kolář – Douděra, Ousou, Kačaraba, Jurásek – Hromada – Masopust, Lingr, Tiéhi, Olayinka – Jurečka

Sparta: Kovář – Mejdr, Vitík, Sörensen, Höjer – Pavelka, Krejčí – Daněk, Sadílek, Haraslín – Kuchta