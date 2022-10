LIGA NARUBY: Chudák Traoré, Jágrův návod pro kondičáka, díky fans Sparty

Další kolo, další selhání středu slávistické obrany: tentokrát to vyšlo na Oscara, ale kdo bude příště? Teď už tahle ruská ruleta může vyjít na kohokoliv a Traorému to během zápasu s Mladou Boleslaví došlo… Naštěstí pro Slavii se do své někdejší reprezentační formy dostává gólman Ondřej Kolář. A jak je na tom před derby Sparta? Kotelníci ladili noty pokřikem „Jude Slavie“, ale fanoušci na Letné je sympaticky vypískali. A na závěr Jágrův fígl pro kondičáka Čvančaru. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!