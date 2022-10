Komise vsadila na zkušenost. Derby pro Zelinku, sparťanské veto už neplatí

Bude to v kariéře jednačtyřicetiletého arbitra popáté, co povede největší zápase české historie. Zatím se pod jeho píšťalkou více dařilo Slavii, kromě prvního duelu všechny tři následující vyhrála při celkovém skóre 8:2.

Řízení v těchto zápasech však nebylo důvodem, proč letenský tým uvalil na zkušeného rozhodčího embargo. Tím je utkání Pardubice - Sparta z dubna 2021. První penaltu odpískal Zelinka pro Spartu. Ta sice byla velmi sporná, ovšem klubu pochopitelně nevadila. Vztekal se kvůli té ze 75. minuty, která vedla k vyrovnání na konečných 2:2. Vzpomínáte? Pardubický Čelůstka v šestnáctce napřáhl, minul míč a spadl. Zelinka ukázal na penaltu za velmi pravděpodobně pouze údajný faul od Wiesnera.

Miroslav Zelinka v derby Sparta–Slavia 0:3 prosinec 2020 Sparta–Slavia 0:3 září 2019 Slavia–Sparta 1:0 září 2015 Slavia–Sparta 1:2 září 2010

Tady vyrostla letenská zloba, která na celou sezonu rozdělila Spartu a Zelinku.

Ani jedna strana k tomu moc neřekne, nebo vůbec nic.

„Sám nevím, jen mi bylo řečeno, že mě Sparta nechce,“ říká nyní sudí.

František Čupr, oslovený ředitel Sparty, na dotaz nereagoval.

Pro úplnost, z druhé strany platilo to samé k Ondřeji Berkovi, jehož zase na druhou polovinu sezony vetovala Slavia. Radek Příhoda tuto praxi v prvním roce svého působení v čele komise akceptoval, od této sezony od ní však ustoupil.

Proto mohl a tak trochu pak i musel ukázat na Zelinku, pokud tedy nechtěl znovu sahat pro výpomoc přes hranice. Jednoznačně volil kromě kvality také zkušenost. Radek Příhoda to potvrdil: „Je nejzkušenější,“ zdůvodnil svou volbu. Vzhledem k tomu, že jeho rozsáhlé změny vedly i k odchodu mnohých ostřílených rozhodčích – Franěk, Hrubeš, Pechanec –, ani moc jiných možností neměl.

Snad ještě Ondřeje Berku. Určitě ne, alespoň podle uvažování samotné komise, Pavla Orla, kterého vyřadil z mezinárodní listiny kvůli výkonnosti. A pak nakonec Jana Machálka, jemuž však nadřízení vyčítají jistou nerozhodnost a přílišné spoléhání na VAR.

Zelinka svou zkušeností však vyčnívá a neznamená to, že by s ní nutně šly přešlapy spojené s Berbrovou érou. Pro zajímavost, vždy se stranil známých plzeňských fotbalových plesů a důrazně se ještě za starých časů ozval, když byl jednou omylem zaměněn s jejich účastníkem Ondřejem Ginzelem, s nímž si je skutečně podobný.

Zelinkova volba pro nedělní derby byla patrně jednoznačná a nasvědčovalo jí i to, že sudí v minulém kole odpočíval – to proto, aby případnou hrubkou svou příští nominaci nezpochybnil či dokonce neznemožnil. Komise ho považuje za jasnou jedničku a v zákulisí se má za to, že si ho svým způsobem i chrání. Podržela ho například v říjnovém utkání Bohemians–Plzeň (1:1), kdy neodpískání Hůlkova zákroku na Pilaře odůvodnila „dodržením nastaveného trendu“.

Zelinka si velmi dobře vede i ve Zlaté píšťalce, anketě deníku Sport o nejlepšího sudího. Zatím drží průběžné druhé místo za Petrem Hockem s průměrnou známkou 6,50 z deseti možných.

Co na svou nominaci říká? „Derby je vždy specifický zápas a je ctí pro každého rozhodčího dostat důvěru takové utkání řídit. Budeme se maximálně snažit.“

Je to čest, to je pravda. Ale zároveň také hlava na špalku. Není tajemstvím, že rozhodčí se spíš děsí, že by je mohlo potkat derby nebo zápas Slavia–Plzeň.

Liga potřebuje, aby jim Zelinka po neděli nedal za pravdu.