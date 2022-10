Tkáč našel spasitele a je po operaci: Na jaře už chci hrát. Pomohl i spoluhráč

Už konečně vidí světlo na konci černého tunelu, ve kterém je tři čtvrtě roku uvězněn. Minulý týden absolvoval David Tkáč (20) v Praze operaci třísla. Ta by měla vyřešit jeho vleklý zdravotní problém, který mu pozastavil skvěle rozjetou kariéru. „Na jaře už chci hrát,“ říká konstruktivní záložník v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz. Pevně věří, že už bude jenom lépe.

Skočil do ligy jako zjevení. Nasázel šest gólů v osmnácti zápasech, zaujal nejlepší tuzemské kluby. Pro Zlín byl David Tkáč ve věku teenagera stěžejním hráčem. Jenže po zápase na Spartě (27. února) je kvůli zranění nohy mimo hru. Objel lékařské kapacity po celém Česku, pomoc hledal i na Slovensku. Nikdo nedokázal zjistit, co mu je. Příčinu vleklé bolesti objevil až specialista na třísla, jehož mu doporučil bývalý spoluhráč Tomáš Poznar. „Tohle už by mělo pomoct,“ věří.

Nahlížíte na vaši fotbalovou budoucnost optimisticky?

„Jsem týden po operaci třísla. V pátek jedu do Prahy na kontrolu a vyndat stehy. Doktor mi řekne, jak mám pokračovat a co už můžu dělat. Jde o specialistu, který dělá tři roky jen třísla a kolena. Doufám, že operace zabere. Říkal, že se s tímto problémem setkal už mnohokrát.“

Jak je možné, že na to někdo nepřišel dříve?

„To asi není otázka na mě. (úsměv) Sám nevím. Ale jak tvrdil i on, tuto věc neodhalí sono ani magnetická rezonance.