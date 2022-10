Móda velí: tři vzadu! Průkopníci z Hradce, za čtyřkou si stojí Priske

Je to jako v módě. Do centra dění se vracejí staré kusy, styly. Ne, ve fotbale se nekoná ostrá revoluce jako například ve třicátých letech minulého století, kdy Angličané z ultrazábavného 2 – 3 – 5 přešli na takzvaný WM systém, zjednodušeně 3 – 4 – 3.

Přesto se v tuzemsku poměry mění.

„Jsem rád, že jsme tak trochu průkopníci,“ tetelil se Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové, který už druhou sezonu udivuje rozestavením vycházejícím ze tří stoperů elitní soutěž. „V Evropě začíná převládat, také naše národní mužstvo s ním pracuje,“ upozornil kouč. Vloni jako nováček skončil jeho tým šestý, nyní je čtvrtý.

A inspiruje…

Vždyť pouze tři mančafty šestnáctičlenného pole drží vzadu „čtverku“, jak říkával Karel Brückner.

V Ostravě od ní neustoupil Pavel Vrba. Sice v přípravě proti polské Termalice trojku zkusil na poločas, ale pak jasně rozhodl: „Moc se mi to nelíbilo.“ Striktně se pak držel svého zamilovaného 4 – 2 – 3 – 1, i když tým nešlapal. Dva stopery a dva krajní beky udržel v sestavě rovněž jeho nástupce Pavel Hapal.

Na Letné si za svým stojí Brian Priske. „Ze čtyř obránců budeme vycházet,“ oznámil už po inauguraci. Byť rozestavením točí, základ zůstává stejný. Totožný názor má také Jan Jelínek, kouč Zlína.

Kdo hraje s trojkou? Liberec, Bohemians, Jablonec, Hradec, Teplice, Budějovice či Olomouc ji drží stabilně. Ostatní koučové si s trojkou – minimálně – pohrávají. Mají k tomu různé důvody, spády. Například je to personální krize, to si zdokumentujme na případu Plzně, která v neděli v Jablonci naskočila s triem Lukáš Hejda, Luděk Pernica, Václav Jemelka.

„Na pozici krajních obránců máme teď trošičku problémy, Milan Havel nebyl k dispozici. To rozestavení je mi poměrně blízké. Hrál jsem s ním ve Zlíně i u nároďáku Kazachstánu, takže se mi to líbí. Je to druhá varianta, takže jsme k ní sáhli,“ objasnil kouč Michal Bílek. „Je to svým způsobem bezpečnější, na druhou stranu tam máme dva útočníky, a když je podpora halfbeků, tak je to obrovská síla. Jde o dobrou variantu.“

Druhý argumentem byl soupeřův styl, na ten jablonecký se lépe reaguje s více hráči v záloze, především jasně určenými rychlými kraji. Podobně se zachoval také brněnský velitel Richard Dostálek v Mladé Boleslavi, kde se Zbrojovka utkala s Hradcem. Trojici v defenzivě zvolil vůbec poprvé. „Chtěli jsme zareagovat na jejich styl, je to mužstvo, proti kterému se hraje velmi špatně,“ vysvětlil Dostálek.

Ale zpět na začátek. Rozestavení je důležité, ale ne samospasitelné. „Důležitější je to, jak se hráči chovají po zisku a ztrátě míče. Přepínání z obranné fáze na útočnou a obráceně je pro mě hlavní ukazatel,“ řekl trenérský expert Václav Kotal.

Navíc na každý systém se vždy najde protizbraň.

