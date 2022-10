Hejkal o Kuchtovi: Derby zvládne. Stopeři Slavie mu můžou vyhovovat

Tohle je tvůj zápas, na takový přece čekáš celou kariéru. Nedělní derby je přesně typ utkání, v kterém můžeš zvýšit vlastní kredit! Takové myšlenky by před nedělní válkou se Slavií sparťanskému útočníkovi Janu Kuchtovi vtloukal do hlavy Stanislav Hejkal, jeho někdejší trenér z Teplic. „Atmosféru ustojí. Mohla by mu sedět stoperská dvojice Ousou – Kačaraba,“ zamýšlí se zkušený kouč, v současnosti v angažmá v rozjetém Hradci Králové.

Eden bude zřejmě nenávistně naladěný vůči Janu Kuchtovi. Útočníkovi složitou duši znáte. Zvládne derby emočně?

„Určitě ano. Řeknu příklad. Když před lety přišel do Teplic, na začátku angažmá Honzovi chyběla tréninková píle, správné chování, staršími hráči byl pokopaný. Samozřejmě se mu to nelíbilo, v kabině neměl moc fanoušků, ale stejně si s tím poradil. Byť měl malou minutáž, protože marodil se zády, tak nějaké branky dal a kluci poznali, že je střelec. Tím chci říct, že on se umí v nekomfortním prostředí pohybovat. Myslím, že derby zvládne.“

Chápu, z druhé strany zažije takový tlak poprvé. Člověk může zkratovat…

„To máte pravdu, ale já si vážně myslím, že to ustojí. Za Slavii pár vyhrocených utkání odehrál. Ostatně s derby, byť byl na druhé straně, zkušenosti má.“

To ano, ale nyní je na druhém břehu. Navíc jeho letní přesun byl extrémně pikantní.

„To je právě ono. Jsem přesvědčený, že Honzu minulost nabudí. Bude mít motivaci, bude koncentrovaný a připravený.“

Jak jste Kuchtu poznal, uzavře se před důležitými zápasy do bubliny?

„Z mé zkušenosti si tlak nepřipouští. Dopředu jsem nepozoroval zvýšené emoce. On ani nebýval extrémně nervózní. A pokud ano, nikdy to nedával najevo.“ (směje se)

Být trenérem Sparty, sednete si před derby s Kuchtou bokem a vtloukáte mu do hlavy, aby se nenechal za žádnou cenu rozhodit? Nebo hráče radši necháte být?

„Asi bych s ním mluvil ve smyslu, že ze své řekněme nevýhody, může naopak udělat výhodu. Honzo, v Edenu bude nenávistné prostředí, zápas bude hodně o tobě, byť ve finále jde především o výsledek. Ovšem tohle je tvůj zápas, na takový přece čekáš celou kariéru. Proto toho využij ve svůj prospěch. Když se ti to povede, bude z toho profitovat celá Sparta. Nedělní derby je přesně typ utkání, v kterém můžeš zvýšit vlastní kredit.“

Pěkná řeč. Zmíním ještě jednu výhodu. Slavia má vážné trable se stopery, Kuchtovi se začalo střelecky dařit. Může to hrát roli z mentálního hlediska?

„Jistě, Kuchtič je jednoznačně v lepší pohodě. Otázkou je sestava Sparty, respektive její rozestavení. Jestli bude hrát na dva útočníky, tedy Honza vedle Tomáše Čvančary, nebo pouze na jednoho. Neříkám, že to byla vina Čvančary, ale osamocenému Kuchtovi se dařilo víc. Je to vždy otázka servisu. Sparta má silné centry ze stran, obrany hodně obehrává a míče distribuuje do křídel. Klíčové je doručit Honzovi „finálku“ do vápna. Tudíž Sparta musí zvážit, který systém mu víc sedí. Myslím si, že s jedním útočníkem.“

Souhlasím. Ostatně poprvé se prosadil proti „vašemu“ Hradci Králové, kdy byl Čvančara vyloučený, a on zůstal na hrotu osamocený.

„Pokud pomineme, že šlo o branku z ofsajdu, nulovou bilanci zlomil. (usměje se) Pak se trefil dvakrát v Brně, jednou proti Pardubicím. Pokaždé byl nahoře sám. To asi není náhoda. Sice také zahodil pár dobrých možností… Zásadní ale je, že se do šancí dostával, kdežto předtím moc ne. Nechci říct, že ve dvou se s Čvančarou pletou, ale osamocený má Honza kolem sebe víc prostoru, může si s tím hrát, manévrovat. To mu sedí.“

Je výhodou Kuchty znalost stoperů, nebo je tomu spíše naopak?

„Má to dvě polohy. Obránci vědí, že nesmí Honzu nechat přebrat balon, musí jít do předskočení. On zase ze svých zkušeností tuší, že stopeři mají kupříkladu špatné krytí ve vápně. Tyhle detaily si musí vyhodnotit, zpracovat si je. Je otázkou, jací stopeři do zápasu půjdou. Slavia jich má asi osm, ale jen dva funkční. Vždyť v poháru na Dukle hrál druhého středního obránce Lukáš Masopust…“

Řekněme, že Aiham Ousou a Taras Kačaraba.

„Taková stoperská dvojice bude Kuchtičovi vyhovovat.“

Proč?

„Třeba Ousousa má načteného. Ve Slavii s ním byl, stejně tak s Tarasem. Švéda pamatuje, má v hlavě, jak začínal ve Slavii, jaké dělal chyby. Mohl by toho využít a prosadit se přes něj.“